Los Etchevehere ganaron la apelación y un tribunal resolverá sobre la ocupación del campo

Un tribunal de Paraná resolverá si hace lugar al desalojo luego de que el juez subrogante de Garantías y Transición de La Paz, Entre Ríos, Raúl Damir Flores, concediera los recursos tanto de los fiscales como de la querella, es decir, a los hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere y su madre Leonor Barber Marcial sobre la situación de Dolores Etchevehere y los militantes de Juan Grabois en el casco principal de la estancia "Casa Nueva".

Los productores rurales acompañaron a los hermanos Etchevehere en su lucha contra su hermana Dolores y en la tarde del domingo hubo un multitudinario banderazo contra la toma del campo, ya que el conflicto sucesorio se transformó en una puja política y los productores rurales realizaron fuertes cuestionamientos políticos al Gobierno Nacional y Provincial.

"Es muy importante que este caso se resuelva con la ley en la mano. A partir de hoy va a haber un antes y un después del tratamiento de la propiedad privada en la Argentina. Es muy importante que el poder político asuma su responsabilidad", dijo Luis Etchevehere,

"No les tenemos miedo al Estado, no le tenemos miedo a Grabois, no le tenemos miedo a Cristina Kirchner. "No nos van a doblegar las mafias", remarcó el ex ministro de Agroindustria de la presidencia de Mauricio Macri.

Juan Diego Etchevehere dijo que esta es "una banda al mando de Taboada y Grabois, que con picos y palas, ingresaron y forzaron la entrada y usurparon nuestros campos. Utilizaron la violencia y dijeron que esta tierra y esta casa en nuestra", al tiempo en que denunció que funcionarios como Victoria Donda durmieron dentro del campo que les pertenece.

Por su parte, el Proyecto Artigas que encabeza Dolores Etchevehere, denunció que su hermano "desafía y no acata" la resolución de la justicia, que prohíbe que se impida el egreso del predio de Entre Ríos en disputa por la sucesión familiar y desestima un pedido de desalojo.

El juez Flores pidió a las partes que designen una nómina de seis personas que podrán ingresar y salir del campo para poder llevar alimentos a ese lugar en disputa. Además, planteó de conciliar en un lugar neutro.