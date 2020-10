Legislador del PJ denunció que el gobierno quiere silenciarlo

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial una resolución firmada por la ministra Ana María Nadal mediante la cual inicia un sumario administrativo contra tres empleados que se vieron involucrados en maniobras irregulares en el manejo de subsidios durante el año 2014. Pero la resolución también apunta como responsable administrativo al senador del Frente de Todos Rafael Moyano, quien en el año 2014 era subsecretario de Desarrollo Social y Comunidad. "Acá hay una acción maliciosa de las autoridades", dijo Moyano a MDZ y subrayó que a él el Tribunal de Cuentas nunca lo encontró responsable de las irregularidades.

"Yo vengo denunciando que las políticas de Salud, por ejemplo en Guaymallén, han fracasado. Y la semana pasada cuando la ministra vino a presentar el presupuesto y le pregunté por los centros de coordinación que no funcionan me cortaron el micrófono", manifestó Moyano.

"Es una casualidad que ahora me involucran en esto de los subsidios, pero en política la casualidad no existe", agregó y dijo que no lograrán callarlo.

Sobre la situación que se investiga en el manejo de subsidios, subrayó que el Tribunal de Cuentas detectó las irregularidades pero a él nunca lo consideró responsable. "Yo fui cuatro años funcionario y recibí multas por errores administrativos y las pagué, pero eso no tiene nada que ver con una intencionalidad de perjudicar al Estado como el caso que se investiga", se defendió y dijo que el hecho de que se mencionara su nombre es "una devolución" por sus críticas.

"Venimos denunciando el vacío sanitario y la respuesta ha sido esto. Acá hay una acción maliciosa de las autoridades", finalizó.

Inconsistencias en los subsidios

El Ministerio de Salud inició un sumario administrativo a tres empleados que habían sido señalados por el Tribunal de Cuentas como responsables del manejo irregular de subsidios durante el año 2014. "Después de la investigación realizada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, surgen acreditadas innumerables irregularidades, las cuales habrían sido cometidas por Funcionarios Públicos, con la aparente participación de la Asociación “La Rañatela y de otros proveedores", explica la resolución 2330 del Ministerio de Salud.

"La Asociación 'La Rañatela' explicó que sólo utilizó la suma de $90.000 y que el importe restante fue entregado al contador Daniel Eduardo Ojeda García, quien ocupaba el cargo de Director de Auditoría, Fiscalización y Control del ex Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. La suma restante habría sido entregada mediante el libramiento de tres (3) cheques pertenecientes a la citada Asociación, por una suma total de $389.000, la que se utilizaría para cancelar el resto de los servicios", adhiere.

Por esta situación si incia un sumario a Federico Ariel Seltzer –ex Director de Economía Social y Asociatividad; Eduardo Esteban Ruiz –ex Jefe de Gabinete- y el Cdor. Daniel Ricardo García Ojeda –ex Director de Auditoría, Fiscalización y Control, todos del ex Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Pero además, el texto menciona como persona con "responsabilidad administrativa a Rafael Moyano, ex Subsecretario de Desarrollo Social y Comunidad y Administrador del Fondo de Inversión y Desarrollo Social (FIDeS). "El Tribunal de Cuentas a mi nunca me consideró responsable", aclaró a MDZ.