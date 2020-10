Crudo reclamo de la jefa de los abogados oficiales: "No tenemos nada"

La titular del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, Mariana Silvestri, explicó los alcances del Presupuesto 2021. “Tenemos muchas necesidades”, sostuvo. Señaló que el organismo que asiste al que no se puede pagar un abogado no cuenta con peritos y que los asesores de menores no alcanzan.