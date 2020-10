Toma de tierras en Entre Ríos: recusaron al juez y crece la tensión

En medio de la tensión creciente que se vive en los campos de la familia Etchevehere tomados por un grupo de personas que responde al dirigente social Juan Grabois, Luis Etchevehere informó que recusaron al juez Rafael Flores, a cargo de resolver la situación.

"Recién se fueron 10 usurpadores que no regresan más. Vamos a estar en la puerta hasta que salga el último de los ocupantes. Hoy no vamos a la audiencia porque recusamos al juez Flores. No puede intervenir hasta que no se resuelva el pedido", informó Etchevehere a través de su cuenta de Twitter.

El ex ministro de Agricultura había celebrado anoche que lograron "parar el ingreso de 35 usurpadores". "Leonor y los presentes los hicimos retroceder. Propiedad privada defendida por todos con el cuerpo", destacó.

Grabois, por su parte, criticó duramente a Etchevehere y su accionar. "Respeto a la gente de campo. Vengo de familia chacarera, entrerriana del lado paterno, santafesina del materno. Etchevehere no es eso. Es un estafador, cobarde, corrupto y violento que se cree impune. Muchos le tienen miedo. Nosotros no. Su mafia va a caer y el Artigas va a vencer", arengó el dirigente social en su cuenta de Twitter.

El conflicto

Leonor, la madre de los hermanos enfrentados Luis y Dolores Etchevehere, advirtió este sábado que en las próximas horas ingresará a la vivienda, pese a la orden judicial que lo prohíbe, y aseguró que no tiene miedo de ir presa. "Vamos a estar muy orgullos si nos llevan presos por defender nuestra propiedad, no tenemos miedo, al contrario, vamos a estar contentos, si es que se animan", aseguró Leonor Barbero Marcial.

"Se terminaron las palabras y los discursos. Voy a tener paciencia hasta mañana (hoy domingo), que voy a intentar entrar. Si me quieren llevar presa, que me lleven", añadió ayer la mujer.

Luis Etchevehere y un grupo de ruralistas se encuentran apostados en el ingreso de la estancia impidiendo el ingreso de vehículos con provisiones para los integrantes del Proyecto Artigas.

"Le pedí a la policía que si no tenía lo suficiente para impedir el ingreso de 30 autos con víveres de gente desconocida para darle a la toma, mis hijos y yo nos íbamos a parar frente al cartel que dice Casa Nueva y que nos pasen por encima", remarcó Leonor.

Acá llegó la Sra. Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, propietaria mayoritaria del campo USURPADO por el Estado, a través de funcionarios y militantes.#BastaDeUsurpar pic.twitter.com/r19btfVnvt — Koukla uD83DuDC31 #394 (@Kouk1424) October 24, 2020

La madre de los Etchevehere también cuestionó el fallo del juez Raúl Flores que rechazó un posible desalojo. Por otra parte, Leonor indicó que presentaron toda la documentación demostrando que Dolores dejó de formar parte de la Margarita S.A. "Nos vendió su parte a nosotros", explicó.

Además, reveló que su hija “no trabaja pero figura” como funcionaria pública del Gobierno de Entre Ríos. Según trascendió, Dolores se desempeña desde el año pasado en el Consejo General de Educación de la provincia.

Dolores Etchevehere tomó el control sobre el 100% de la propiedad al ocuparla con los integrantes del Proyecto Artigas y negarle el ingreso a su madre y hermanos Su parte de Mirus SA fue cedida en 2018 ¿Que parte está confusa? pic.twitter.com/u5l6OiEdDB — Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) October 24, 2020

El campo, en el noreste entrerriano, fue usurpado el jueves de la semana pasada por un centenar de personas adherentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Grabois, quien actúa como abogado de Dolores Etchevehere. Ambos anunciaron el "Proyecto Artigas", que desarrollaría en ese campo huertas y otras producciones agroecológicas.

Dolores Etchevehere aduce tener derechos de herencia vigentes, en contradicción con lo que afirman su madre y sus hermanos, quienes argumentan que ya recibió su parte y no tiene vínculos patrimoniales con ellos desde 2018.