Tras el faltazo de Raúl Zaffaroni, Cornejo bancó la prisión perpetua

Lo que en la previa se presentaba como una batalla ideológica entre el exgobernador Alfredo Cornejo y el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni finalmente no pudo darse. El magistrado no se conectó para hacer uso de la palabra y el diputado nacional fue el encargado de darle cierre a una audiencia pública que duró dos días y en la que participaron casi un centenar de personas. El debate giró en torno a la constitucionalidad de la prisión perpetua.

"Esta es una discusión acerca de la prisión perpetua que no es masivo y no se conversa en las calles sino que es una deliberación que trajo a este lugar un grupo minúsculo de abogados que insisten en promover una concepción del derecho que está en desuso en el mundo. Una mirada sobre la sociedad que tampoco se tiene en cuenta en los principales países", expresó Cornejo y defendió la aplicación de prisión perpetua como sanción para quienes cometen delitos graves.

Por otro lado, destacó que es importante que la discusión sobre el tema no se circunscriba a abogados sino que se de lugar a ciudadanos comunes. "Creo que esta deliberación es para ciudadanos comunes. Para quienes son víctimas de delitos violentos y para quienes pueden ser víctimas. No es una conversación de abogados. Los abogados con su expertise pueden aportar pero no son los únicos que deben hablar. Por eso me propuse participar y dar mi visión", aseveró.

Durante su alocución Cornejo remarcó algunas acciones de gestión que llevó adelante cuando era gobernador como la construcción de cárceles y reformas procesales que asegura impactaron positivamente en el sistema carcelario. "Durante los 8 años anteriores mi gestión, quienes gobernaban y se autodenominan defensores de los Derechos Humanos no crearon una plaza nueva. Cuando accedí al gobierno había 3700 presos y solo el 10% de ellos estudiaba y trabajaba el 3%. Hoy en las cárceles de Mendoza hay 2000 plazas más y 6000 detenidos, de los cuales el 86% trabaja o estudia y algunos hacen las dos cosas", expresó y dijo que hoy el 60% de los detenidos tiene condena mientras que hace cinco años solo el 40% estaban condenados y el 60% permanecía detenido a la espera del fallo judicial.

Por último, sobre la prisión perpetua dijo que tiene un fin de sanción que no solo sirve con fines disuasorios para evitar nuevos crímenes, sino que también implica un consuelo para las víctimas y sus familias. "Muchos dicen que es terrible que el condenado no acceda a derechos, pero olvidamos que la víctima no accede nunca más a un derecho porque perdió la vida. Respetemos el dolor que de manera vitalicia llevarán los familiares de las víctimas consigo, porque tendrán de por vida la ausencia del ser querido", zanjó.

Y en ese plano destacó que antes de ser gobernador Mendoza tenía un índice de homicidios de 11 cada 100 mil habitantes. "Gracias al encierro, la prisión perpetua y las reformas procesales los homicidios bajaron a 5,1 cada 100 mil habitantes en 2017 y 4,9 en 2019. Las cifras más bajas de la historia de la democracia a la fecha y sin dudas fue por el encierro y prisión de los sociópatas que delinquen", finalizó.