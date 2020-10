Seguí la audiencia que enfrenta a Alfredo Cornejo y Raúl Zaffaroni

Ayer decenas de personas expresaron su opinión sobre la constitucionalidad de la prisión perpetua. La audiencia pública fue convocada por la Suprema Corte y es la antesala del fallo en pleno mediante el cual deberán determinar si es o no constitucional la prisión perpetua. Entre los oradores que participarán hoy se destacan Raúl Eugenio Zaffaroni y Alfredo Cornejo. Si bien Zaffaroni debía abrir el debate de hoy, no se conectó a tiempo por lo que la primera oradora fue la diputada Claudia Najul.

En la previa, Cornejo ha expresado sus diferencias con el exjuez de la Corte, a quien ya ha criticado en el pasado. "El garantismo impulsado por Zaffaroni le ha hecho mucho daño al sistema de seguridad de la Argentina", manifestó Cornejo en sus redes sociales y agregó "más delincuentes libre significa más peligro en las calles".

"La resocialización no es el único objetivo de la pena, esa pena también es un castigo y ese castigo debe ser proporcional al delito cometido. Es lamentable que algunos sectores no quieran ver la realidad y se nieguen a poner el foco en los derechos de las víctimas y de los ciudadanos que no delinquen", adhirió Cornejo en sus redes antes de su disertación.

Ayer expusieron juristas que defendieron la inconstitucionalidad de la prisión perpetua esgrimiendo que atenta contra la finalidad de la pena que es la resocialización del delincuente. Pero también otros tantos que justificaron la implementación de condenas de por vida.

Incluso, participaron familiares de víctimas del delito que manifestaron su dolor. También se metió en el tema la Iglesia a través de un comunicado en el que citó una encíclica del Papa Francisco que asimiló la cadena perpetua a "una pena de muerte oculta".