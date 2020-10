A diferencia de la costa, Mendoza no prohibirá el aire acondicionado

El presidente Alberto Fernández hizo una referencia hoy a la cercana temporada turística. "Todos queremos que exista verano, pero para que exista verano, es muy importante que nos cuidemos hoy", señaló, tras hacer referencias a los anuncios del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre el turismo en la costa.

En este sentido, el Gobierno provincial parece estar más en sintonía con Fernández que el propio Kicillof. "No existe un DNU que permita el turismo", insisten en el Poder Ejecutivo sobre la posibilidad de vacacionar. Nada detiene al gobernador bonaerense, de todos modos, quien esta tarde siguió dando detalles de la inminente temporada en la costa.

Pero las posturas de uno y otro sobre la inminencia de las vacaciones no es la única diferencia. Hay una muy particular: los aires acondicionados. En la semana, el viceministro de Salud de Buenos Aires, Diego Kreplak, explicó que estos aparatos no se podrán usar en los hoteles de la costa en el verano 20/21.

La explicación del funcionario fue que el aire acondicionado favorece "la recirculación de fluidos" y, por ende, los contagios. Más si, como se prevé, no se podrán controlar las reuniones de distintos grupos.

La medida parece contar con aval de varios epidemiólogos, incluso habría ejemplos de gente que se infectó por compartir un aire, en otros países.

La diferencia local es que Mendoza no prohíbe, al menos por ahora, el uso de aires acondicionados en los hoteles. Algunos funcionarios consultados por la medida de Buenos Aires han dicho que no conocen la recomendación sanitaria de no usarlos. Se desentienden del control incluso.

Mendoza, como Buenos Aires, tampoco tiene turismo nacional por ahora. Pero existe el turismo interno desde junio, algo que se maneja desde el Gobierno provincial.

En consecuencias, como abrieron los hoteles, en estos meses se elaboraron guías de buena atención al turista, con medidas preventivas del coronavirus para los hoteles, como la eliminación del desayuno buffet.

Pero nadie habló de limitar o evitar los acondicionadores de aire, por lo menos hasta ahora ¿Será una ventaja comparativa cuando empiece la competencia por atraer viajeros?