¿A qué provincias se puede viajar en colectivo?

Volvió el transporte de pasajeros de larga distancia tanto aéreo como terrestre y ferroviario. En el caso de los ómnibus aún están armando nuevamente los recorridos y recuperando los destinos. Se trata de un sector que genera más de 20.000 puestos de trabajo y que lleva ya siete meses completamente detenido.

Hablamos en MDZ Radio con Gustavo Gaona, director de Prensa de la Cámara Empresaria del Transporte de Larga Distancia (Celadi) para que nos diera detalles sobre la vuelta de los colectivos. "Se nos pidió que paráramos un fin de semana largo que eran cuatro días y nos parecía imposible. Y pasaron 7 meses". De manera que el anuncio del Ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni trajo un alivio y una esperanza para las empresas de colectivos.

Aunque no se lo perciba así como usuario, lo cierto es que hay en CELADI 120 compañías en todo el país. En términos generales, "se compone de empresas que son pymes o emprendimientos familiares que llevan varias generaciones en el sector". Ha sido muy difícil sostenerse, pero ninguna ha cerrado. Se ha aplicado a la Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP) para poder hacer frente a los salarios. Esto colaboró a que no se tuvieran que efectuar despidos. Además remarca Gaona que los ómnibus de larga distancia "lejos de lo que mucha gente piensa, es un sector que no recibe ningún tipo de subsidio hace muchos a diferencia de otras modalidades". Por lo que mantenerse sin tener ningún tipo de ingreso fue especialmente difícil. Para esto, "el gobierno nacional dispuso unos fondos excepcionales" que fueron para pagar parte de los salarios también.

Hasta el momento lo que se ha habilitado es el transporte de larga distancia para trabajadores esenciales. La lista abarca una numerosa cantidad de actividades, por lo que se espera esto suponga una activación aunque sea mínima. "Vamos a empezar con un nivel de frecuencias muy baja y que poco a poco podremos ir recuperándonos" en la medida que regrese el turismo y los viajes por placer que es la masa más importante en esta actividad.

Uno de los puntos del protocolo aprobado para el transporte terrestre de pasajeros de larga distancia es la cancelación de todo servicio de catering. En la actividad aerocomercial hubo protestas de las empresas proveedoras de los insumos para ofrecer comidas en el avión. Desde la CELADI reconocen que existe este problema pero aclaran que no es una decisión de las empresas. "Esto ha sido un pedido expreso del Ministerio de Salud de la Nación. Responde a criterios internacionales para minimizar la manipulación de alimentos y la circulación a bordo". No obstante, aclaran que se podrá llevar el pasajero su propia comida y bebida.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 INFORMACIÓN OFICIAL



Ya está disponible el contenido informativo sobre protocolos, personas habilitadas y requisitos de ingreso a las provincias tras la reanudación del transporte regular de pasajeros aéreo, ferroviario y automotor. Encontrá todo acá uD83DuDC47https://t.co/SlIuoN9utB — Ministerio de Transporte (@MindeTransporte) October 23, 2020

Hay algunas disposiciones que aún no están. La razón es que cada provincia deberá informar si desean incorporarse como destino y con qué criterio. Acompañados por el Ministerio de Transporte de la Nación las empresas de transporte de larga distancia se han sentado a negociar con cada jurisdicción."La mayoría de las empresas ha dicho que desean que vuelvan los colectivos". En este sentido destacó que "hay algunas provincias que son más abiertas y no están pidiendo nada". Pero también existen otras que están exigiendo un test PCR o incluso "algún tipo de seguro de viajero o cobertura médica" para que si contrae coronavirus no sea la salud de esa provincia quien deba hacerse cargo de ese gasto". En el caso de Mendoza, han sido más flexibles. La respuesta de nuestra provincia, asegura Gaona es la de adaptarse en base a las necesidades de cada sector para permitir mayor o menor frecuencia.

Desde la Cámara de transportes de larga distancia recuerdan que los pasajes en colectivo están dentro de las promociones que lanzó el Ministerio de Turismo de la Nación. Por eso, si compran un pasaje para cualquier momento del 2021, se les bonificará el 50% en crédito para gastar en lo mismo.

