Cómo seguirá el aislamiento en Mendoza

El presidente Alberto Fernández debe anunciar hoy cómo sigue la estrategia nacional para enfrentar la pandemia y en Mendoza están atentos, sobre todo por el cambio y los cortocircuitos que hubo la última vez. Es que Fernández sacó a la provincia del "distanciamiento", a pesar de la oposición del gobernador Rodolfo Suarez a esa medida.

Ahora no habría cambios: Mendoza seguirá en Aislamiento Social Obligatorio, con la rutina que se impuso desde hace dos semanas. Esto implica que no habrá pedidos de autorización nuevos, pero tampoco se impondrían nuevas restricciones. Lo que sí cambia desde hoy es que las personas que ingresan a la Provincia no deben hacer aislamiento por 10 días como se había establecido antes. Esto implica una flexibilización en el protocolo, pero no se permite que vengan a la provincia personas que no estén autorizadas de manera excepcional (trabajadores esenciales, personas con problemas de salud, etc.).

La fase de Aislamiento Social dispone que el control superior de las actividades queda en manos del Gobierno nacional. Por eso las autorizaciones deben pasar por la Jefatura de Gabinete. Por ahora Suarez no elevará nuevos pedidos y están pendientes las autorizaciones para los jardines de infantes.

Clases, el objetivo

En Mendoza las actividades comerciales e industriales están habilitadas todas. Se mantiene la restricción para circular según la terminación del DNI todos los días.

Con el regreso al "Aislamiento" se suspendieron las reuniones familiares, cuestión que seguirá. El Gobierno si volvió a habilitar las celebraciones religiosas.

El tema que queda pendiente y podría resolverse el mes que viene es el regreso a algunas actividades en las escuelas. La Nación habilitó esa posibilidad, pero depende de la infraestructura y la situación epidemiológica de cada provincia.

Los tres datos clave para analizar cómo evoluciona la pandemia en la provincia son el tiempo de duplicación de casos, cómo impacta la circulación comunitaria y, sobre todo, la capacidad de respuesta del sistema de salud (particularmente la ocupación de camas de terapia intensiva).