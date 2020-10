Alfredo Leuco: “¿Quién carajo es el juez Raúl Flores para prohibirle la palabra a alguien?"

El ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere, recibió esta tarde una vergonzosa notificación del juez Rául Flores en la que le ordena tanto a él y a su familia que a partir de ahora “no pueden realizar declaraciones radiales, televisivas ni por redes sociales que perturben a los usurpadores” de su campo en Entre Ríos.

Indignado por la decisión del juez, Alfredo Leuco se descargó en su programa Le doy mi Palabra por Radio Mitre: “¿Quién carajo es el juez Raúl Flores para prohibirle la palabra a alguien en la Argentina? ¿Censura previa, un juez subrogante?”. Y reiteró: “Quién carajo es este juez para prohibirle la palabra a una persona, ¿o no vivimos en democracia?. ¿Estamos todos locos? Avanzan a paso redoblado. Señores, la democracia y la república está cada día más en peligro. Quién quiera oír, que oiga“.

“Vamos a apelar. No solo no se respeta la propiedad privada y no se respeta a los legítimos propietarios, sino que se protege más a los que violan las reglas y aquellos que por medio de la intimidación ocupan los bienes que no les pertenecen”, aseguró enfurecido el ex ministro de Agroindustria ante la prensa. Y agregó: “Vamos a seguir defendiendo nuestro derecho a la propiedad, a expresarnos y sobre todo a ser ciudadanos. No vamos a ser Venezuela!”.

La notificación del juez llega luego de que mediante una resolución rechazara hoy la cautelar en donde la familia Etchevehere le solicitó el desalojo de Dolores Etchevehere y de los integrantes del Proyecto Artigas, que se encuentran adentro de la estancia Las Margaritas SA.

El juez pide que las partes se junten para resolver el conflicto. “Pido disculpas a las partes su mención, pero mi formación judicial desde ‘el derecho de las familias’ me lleva a la necesidad de ofrecer a los hermanos Etchevehere poder pensar una solución pacífica, armónica, desde el ganar-ganar, distinta a lo visto hasta entonces y con la ayuda de operadores bien intencionados, evidenciando con el ejemplo que todo esto es material y por lo tanto quedará en la tierra“, señala el fallo.

En estos días, hubo un fuerte rechazo de entidades de productores e instituciones ligadas al sector contra la usurpación de campos y la “inacción del Estado”.

Fuente: ledoymiplabra.com