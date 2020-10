El sistema de salud sigue al límite y vuelven a suspender las cirugías

A través de la resolución 2372 el Ministerio de Salud prorrogó hasta el 28 de octubre la suspensión de las cirugías programadas. La decisión se temó en base a la ocupación que existe en los centros asistenciales producto de la pandemia.

El 13 de agosto, cuando el ritmo de contagios se disparó y el gobierno dispuso reforzar la cantidad de camas para atención de pacientes covid. En concreto, se determinó la suspensión de las cirugías programadas en los establecimientos de salud de la Provincia que cuenten con internación, tanto del subsector público como del subsector privado, exceptuando las cirugías de urgencias, oncológicas obstétricas y todas aquellas que impliquen un riesgo de vida y/o agravamiento de la salud de las personas".

Desde entonces la medida se ha venido prorrogando y este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la decisión de continuar en los mismos términos al menos hasta el 28 de octubre.

A pesar de que la ministra Ana María Nadal aseguró que el sistema no se encuentra colapsado, no hay dudas de que la situación sigue siendo compleja producto de la gran cantidad de mendocinos contagiados. Por este motivo, entienden que aún no es posible retomar las cirugías programadas.

"Atento a la situación epidemiológica actual de la Provincia, resulta indispensable prorrogar las medidas dispuestas oportunamente", remarca la resolución.

La resolución completa:

MENDOZA, 13 DE OCTUBRE DE 2020

Visto la declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 y por el Gobierno Provincial a través del Decreto Nº 359/2020 y Decreto-Acuerdo Nº 401/2020, ratificados por Ley Nº 9220 y las Resoluciones Nº 1743 y Nº 1866; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Ministerial Nº 1743 de fecha 13 de agosto de 2020, se dispuso “la suspensión de las cirugías programadas en los establecimientos de salud de la Provincia que cuenten con internación, tanto del subsector público como del subsector privado, exceptuando las cirugías de urgencias, oncológicas obstétricas y todas aquellas que impliquen un riego de vida y/o agravamiento de la salud de las personas;

Que asimismo se dispuso que la medida adoptada, no alcance a los establecimientos que se encuentran en la zona sur de la Provincia de Mendoza (San Rafael, Malargüe y General Alvear), para los cuales se estableció, por Resolución Nº 1866, reducir la cantidad de cirugías programadas a un quince por ciento (15%) de utilización de camas totales del establecimiento;

Que ambas Resoluciones mencionadas precedentemente, fueron prorrogadas hasta el 13 de octubre mediante Resolución Nº 2173/20;

Que atento a la situación epidemiológica actual de la Provincia, resulta indispensable prorrogar las medidas dispuestas oportunamente;

Que por Decreto-Acuerdo Nº 847/20 se declaró el estado de “alerta sanitaria”, facultando en el Artículo 7º a los “Ministros, Ministras y Secretarios del Poder Ejecutivo, en el ámbito de las competencias que les asigna la Ley Nº 9206, a adoptar todas las medidas complementarias que resulten pertinentes”;

Por ello,

LA MINISTRA DE SALUD,

DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES

RESUELVE:

Artículo 1º - Prorrogar a partir del 13 de octubre de 2020 y por el término de 15 días corridos, lo dispuesto por Resoluciones Nº 1743/20 y Nº 1866/20, prorrogadas en último término por Resolución Nº 2173 de fecha 28 de setiembre de 2020.

Artículo 2º- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese.

FARM. ANA MARIA NADAL