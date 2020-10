El particular homenaje del CEC a su "compañero" Guillermo Pereyra

No habrá duelo ni día no laborable. La actual conducción del Centro Empleados de Comercio decidió que la mejor manera de homenajear y recordar al exsecretario General del sindicato, Guillermo Pereyra, es trabajando. "Esta decisión obedece a lo que hubiera querido Guillermo, siempre sensible y ocupado para que sus trabajadores mercantiles tuviesen la necesaria asistencia médica", manifestaron en referencia a que también trabajará con normalidad la Obra Social de los Empleados de Comercio (OSECAC).

"Ante el fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero Guillermo Pereyra, el Centro Empleados de Comercio y la OSECAC atenderán a sus afiliados empleados de comercio en todo lo relacionado con la salud", subrayan en un comunicado.

"Es una manera, muy triste, de recordarlo, pero en estas circunstancias se requiere de la atención en salud como servicio esencial, más que nunca", agrega el comunicado.

Por último, destacan el legado que dejó Pereyra en el CEC y aseguran que continuarán su lucha y su ejemplo para dar continuidad a "su gran obra sindical y social".