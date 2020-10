Zulemita Menem hizo un anuncio político que dará que hablar

Zulemita Menem, la hija del expresidente Carlos Saúl, confirmó este martes que tiene intenciones de meterse de lleno en la política nacional, por lo que irá como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en 2021. Si bien no dijo con qué partido, ya que va a "jugar sola", habló de ofrecimientos.

El anuncio fue realizado a través de un hilo en su cuenta de Twitter, en el cual instó a "recuperar el pensamiento" de su padre, al cual denominó como "el último proyecto estratégico serio de un país capitalista".

"Tengo vocación real y voluntad cierta de hacer política, en la provincia de Bs As. Yo voy a jugar sola, no voy a estar con ninguno que esté en los extremos. Tengo un ofrecimiento de gente del partido federal y muchísimos compañeros de provincia de Bs As dispuestos a acompañarme. Vamos a volver a recuperar el pensamiento de mi padre, el último proyecto estratégico serio de un país capitalista fue el de Carlos Menem", escribió.

Luego, añadió que están "trabajando con un equipo de profesionales" y que lo harán desde "el camino de la unión y el consenso".