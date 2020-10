¿Estuvo con el papa Francisco? La pregunta de Novaresio que enfureció a Grabois

La pregunta del periodista Luis Novaresio al referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, sobre una supuesta visita que hizo días atrás el dirigente social al papa Francisco hizo que se produzca un tenso cruce en el programa Animales Sueltos porque el entrevistado no quiso dar precisiones sobre el tema.

"Yo no hago ningún comentario sobre el vínculo que tenga con el Papa, eso te lo dije reiteradas veces", le advirtió Grabois a Novaresio, quien le consultó a raíz de los rumores sobre un encuentro entre el líder social y el Sumo Pontífice en el Vaticano.

Lejos de quedar conforme con la respuesta, el periodista insistió con el tema hasta generar un momento tenso en el estudio. "No te voy a preguntar qué te dijo", lanzó Novaresio a lo que inmediatamente Grabois agregó: "No te voy a contestar".

"Entonces estuviste", lanzó el conductor. El dirigente quiso distender el momento, se rió y le recriminó: "Eso es una cosa que siempre hacés: cuando no te contesto es que sí".

Ante la insistencia de Novaresio, el dirigente social respondió: "Si querés hablá vos solo, yo no voy a hablar del tema... Si estuve o no, si viajé o no. No voy a hablar porque es un tema que se utiliza con mala leche siempre, por el problema que tenemos en la Argentina de querer embarrar todo lo que tiene alguna trascendencia", cerró Grabois.