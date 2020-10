Ahora el Gobierno pide "rollear" la deuda con el Banco Nación

El gobierno de Rodolfo Suarez volverá a solicitar que la oposición admita en la Legislatura la refinanciación de deudas, mecanismo que se denomina roll over. El total de deudas que vencen el año que viene asciende a 11.797.903.911 pesos.

El justicialismo bloqueó el mecanismo de roll over en la discusión del último presupuesto. Ahora, manda señales de que podría aprobar este sistema por un año, pero no en forma "indefinida".

Es decir, no quiere que la posibilidad de "rollear" deudas sea permanente, como pide el Poder Ejecutivo, en lugar de negociarse en cada presupuesto. Para el PJ, eso sería "inconstitucional".

En el paquete de deudas que vencen en 2021 aparece, otra vez, el Banco Nación. El Gobierno acaba de conseguir que el organismo firme la refinanciación de esa deuda, que está cerca de los 11.000 millones de pesos.

Después de una negociación interminable y plagada de polémicas, el Nación concedió 60 meses de plazo para pagarla, con seis meses de gracia. O sea que el año que viene la Provincia debería pagar 9 cuotas de la deuda. Salvo que consiga el roll over.

Según informó el Gobierno, el importe a pagar de capital al Banco Nación será "el equivalente en pesos a la cantidad de UVA adeudada al momento de cada uno de los vencimientos". Los intereses, también se calculan al valor UVA de la fecha en la que se haga el pago, con una TNA del 5 por ciento.

“Las condiciones de refinanciación descriptas presentan evidentes mejoras respecto del perfil de vencimientos de la deuda que se pretende reprogramar. La renovación del período de gracia permitirá aliviar los servicios de capital a pagar en el corto plazo”, declaró el ministro de Hacienda Lisandro Nieri cuando se firmó el acuerdo. Hasta que lo consiguió, a la Provincia le habían descontado 2.364 millones de pesos en lo que va del año.

Pero no es la idea del Gobierno seguir sacando de la caja la plata de las cuotas de 2021 para el Banco Nación. El roll over permitiría tomar préstamos para asumir esos pagos. Serían unos 4.000 millones de pesos los que la Provincia se ahorraría si se autorizara este mecanismo para el año próximo.

Además de los pagos al Nación, hay vencimientos de bonos y deudas con organismos multilaterales en 2021. Todos se reestructurarían, según el plan del Gobierno.

Nieri defendió ayer el roll over en la presentación del Presupuesto 2021. "Es una herramienta para beneficio de la provincia que cualquier administración financiera moderna la cuenta. Ante algunas restricciones de venta de dólares, el presidente del Banco Central alienta a las empresas a rollear sus deudas, no pregunta si se puede hacer o no se puede hacer", dijo ayer el funcionario en la Legislatura.