Un senador kirchnerista hizo un pedido especial a la jefa del Nodio

La defensora del Público, Miriam Lewin, expuso hoy ante los senadores de una comisión respecto de la creación de un "Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataforma digitales (Nodio)".

En ese contexto, un senador sorprendió, por un pedido y la virulencia de sus conceptos. Se trata de Oscar Parrilli, quien solicitó que Lewin "tome estos temas para mostrar cuántas veces se ha mentido para dañar la honorabilidad, la gestión y el prestigio de los políticos, diciendo que somos todos corruptos, iguales, inútiles, inservibles, choripaneros".

Y agregó: "¿Para qué? Para suplantar a la política ya no por los militares, sino por los CEO, los dueños de las empresas, porque se dice que ellos no van a robar y van a gobernar bien. Hemos visto que no fue tan así en los últimos años".

Fue la controvertida manera que encontró el legislador para defender el observatorio, que siga generando polémica. De hecho, Parrillio revivió el "Clarín Miente". "Hubo un expresidente que dijo una frasecita que hizo que a muchos sectores de la sociedad se le encendiera una lamparita. Cuando dijo 'Clarín miente', muchos se preguntaron si sería cierto y, efectivamente, se dieron cuenta que Clarín mentía y que además lo hacía deliberada e intencionalmente"

Las aguas están muy divididas en este tema. El observatorio es avalado por el oficialismo, mientras que Juntos por el Cambio quiere que el Gobierno retire el proyecto.