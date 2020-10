La nota sobre Cafiero que indignó al kirchnerismo: "Galán de sangre azul"

"Santiago Cafiero, galán tóxico de sangre azul". Con ese título -y el artículo que le seguía- la escritora Pola Oloixarac logró indignar a buena parte del kirchnerismo y afines.

La columna de opinión en la figura del "primer jefe de Gabinete 'juvenil' del PJ", y de su "romance" con la militancia kirchnerista, además de analizar su estirpe política.

Escribí sobre el perfil hot y la mirada aristocrática de Santiago Cafiero — Santiago Cafiero, galán tóxico de sangre azul

En Twitter, la nota causó un verdadero terremoto, y las críticas a la escritora llegaron desde la militancia y también desde la dirigencia, pasando por algún farandulero que no perdió la oportunidad de criticar a la oposición.

Cuando, en el futuro, se trate de explicar que es una nota de mierda habrá que leer esto. No hace falta nada más. — JORGE RIAL

La columna es incendiaria: trata al jefe de Gabinete como la "evolución hot" de Marcos Peña: "Santi se proyectó como un novio nuevo para la Argentina populosa, un galán argentino quintaesencial".

Además hace constante referencia a su "linaje peronista": "Santi Cafiero es el jefe de gabinete de un ex jefe de gabinete: incluso es nieto de un ex jefe de gabinete (Antonio Cafiero, también ex gobernador, senador, diputado, ministro de Economía y Comercio Exterior). Este linaje muestra la parte visible del ADN en espiral de la aristocracia peronista. El peronismo es un sistema con tracción a sangre, y Cafiero III es la elite de la elite: como en toda prosapia que se precie, la sangre no será derramada, si no exhibida".

Twitter, arena política por excelencia, se mostró más dividido que nunca por la nota, que algunos consideraron ofensiva hasta el límite, y otros destacaron como una mirada aguda sobre un personaje público.

Leí la nota y les juro que no entiendo de qué va.

Alguien me la explica porfa.



Santiago Cafiero, galán tóxico de sangre azul- La Nación. — Hippies con Osde

Leí esa nota en La Nación sobre Santiago Cafiero: qué porquería. — Octavio Crivaro

La derecha que antes atacaba al peronismo con escritos de Borges, Victoria Ocampo o Bioy,



ahora lo hace con una nota BERRETA, estigmatizadora y VIOLENTA contra Santiago Cafiero, firmada por una pasante de La Nación.



La decadencia de la #DerechaBruta !!

— Ale Van der Kor

A la tal Pola no se cuánto se le rompió el botoncito de sentir vergüenza — Exa

Bienvenido la sátira política de @poliamida a la nacion. un soplo de humor entre tanta solemnidad. Santiago Cafiero, galán tóxico de sangre azul — Nicolás Cassese