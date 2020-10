¿Cómo será la temporada de verano en la costa argentina?

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy en Mar del Plata que es el momento de "empezar a actuar" y prepararse "para lo que va a ser la pospandemia", y pensar en "cuestiones que hacen a la estructura económica" del país y de la provincia, aunque dejó en claro que "el coronavirus no terminó y parece que tampoco está cerca de hacerlo". Los testeos previos no será un requisito para viajar", adelantó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa.

"No vamos a sentarnos a esperar que se vaya el virus para empezar a actuar y prepararnos para lo que va a ser la pospandemia", dijo Kicillof al encabezar un acto junto al ministro de Transporte, Mario Meoni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el que Nación y Provincia firmaron un convenio de cooperación con el Consorcio Portuario local para realizar obras de dragado en la terminal marítima.

En el acto, que se desarrolló en la sede del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, estuvieron presentes -además- el presidente del Consorcio, Gabriel Felizia; la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta; el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa.

Tras la firma, el gobernador bonaerense aseguró: "Además de pensar en cómo vamos a salir de esta pandemia, también estamos pensando en las cuestiones más profundas, estructurales, que hacen a la estructura económica de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina".

En ese sentido, destacó que "en el momento más crítico, lo que hacemos es mostrar para dónde ir", y dijo que el puerto de Mar del Plata "va a ser un motor de la recuperación de la ciudad y de la provincia".

Durante el acto de firma del convenio para las obras de remoción de 440.000 metros cúbicos de sedimentos en el canal de acceso al puerto local, Meoni aseguró que este acuerdo va en línea con el pedido del presidente Alberto Fernández de "tener una mirada federal".

"Por eso firmamos el convenio con Axel, para pensar en el desarrollo de la carga a nivel integral", señaló. En esa línea, destacó: "Vamos de Ushuaia hasta Misiones: donde hay un puerto público tendrá que haber desarrollo y tiene que haber inversiones. Es imprescindible que así sea para que efectivamente el crecimiento del país sea homogéneo".

Por su parte, Massa consideró que "es momento de trabajar unidos y no de andar divididos", y agregó que Mar del Plata "es una de las ciudades que mejor expresa el federalismo de la Argentina".

"Acá, de norte a sur, de este a oeste, hay tres meses del año en que todos los argentinos nos encontramos. Mar del Plata es símbolo del encuentro", dijo.

Kicillof señaló que "Mar del Plata es una de las vidrieras más importantes en la provincia", y subrayó que "cuando al país le toca la enfermedad, uno de sus síntomas más agudos ocurre" en la ciudad balnearia.

El gobernador se refirió también a la realidad sanitaria por el coronavirus y aseguró que "cuando uno piensa qué hacer con una situación tan compleja como la de la pandemia, la verdad es que puede desesperarse, porque es algo novedoso, desconocido, inesperado, fatal, que le ocurrió a la humanidad".

"Me ha tocado estos días hablar con dirigentes del extranjero y la verdad es que la angustia es común como dirigentes. Y debemos extenderlo a los miles de millones de habitantes del planeta que hoy están sometidos a una amenaza que no existía hasta hace poco. Es una amenaza que no solo enferma sino que mata, y mata a sectores muy desprotegidos de la sociedad", indicó.

Firmamos con el gobernador @Kicillofok un convenio para el dragado del Puerto de Mar del Plata, acompañados por @SergioMassa y @FerRaverta.



Esta obra necesaria mejorará la operatividad, dinamizará la producción y generará y sostendrá el empleo.#ReconstrucciónArgentina?? pic.twitter.com/QWAZXHoKln — Mario Meoni (@mariomeoni) October 19, 2020

Cuestionó en esa línea a "los pensadores del cinismo" por decir "que se contagien todos y que se mueran los que tienen que morirse".

"Resulta que los que tienen que morirse según esa idea son ni más ni menos que nuestros adultos mayores y la población en situación vulnerable, que es la que pensamos que precisamente más hay que ayudar y mejor tiene que vivir: nuestros niños, nuestros ancianos", dijo. Aseguró, además, que "el coronavirus no terminó y parece que tampoco está cerca de hacerlo".

"Para los que preguntan para que sirvió la cuarentena y los cuidados: para que hoy los que están internados no estén enterrados en el cementerio. Porque es así, dramático como lo digo. El que la necesita y no tiene una cama de cuidados intensivos, muere. Esto nos habla de la fuerza que tiene un Estado nacional presente, un estado provincial activo, y un trabajo en conjunto entre Nación, Provincia y Municipio", señaló.