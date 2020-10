Un día para reflexionar sobre el rol de las mujeres en la política

Por Alicia Beningaza, secretaria de la Mujer de la UCR Provincial

El Día de la Madre, qué mejor día para reflexionar sobre el rol de las mujeres en la política. Nuestra lucha por la igualdad sigue adelante y así se lograron leyes como la de Paridad.

Pero no ha terminado, ahora debemos continuar para que tanto la política como el empresario, vea que hay mujeres con la preparación académica necesaria para ocupar otros lugares de decisión. Nuestro partido ha demostrado estar a la vanguardia en este tema, que es la realidad del siglo XXI.

La UCR es el primer partido que puso en su carta orgánica la paridad en cargos partidarios. Rodolfo Suárez (gobernador), Alfredo Cornejo (presidente de la UCR Nacional) y Tadeo García Zalazar (presidente de la UCR Provincial), han demostrado que no sólo es un relato y han puesto a las mujeres en un lugar de igualdad.

Ahora sólo queda que las conversaciones de café y los medios virtuales de comunicación que hablan de política, consideren a las mujeres también para el armado de listas.

Lamentablemente, ayer escuché en un programa la opinión de quiénes podrían ser candidatos en las elecciones de medio término. Y vi con malestar que en los nombres mencionados no aparecía ninguno de mujer.

En Mendoza y en el país nuestro partido tiene muchísimas mujeres profesionales y militantes, preparadas para ocupar listas y también espacios del Ejecutivo en lo profesional y en lo social. Por nombrar a algunas, la ministra de salud Ana María Nadal, que está haciendo una impecable gestión en un contexto de pandemia. Claudia Najul, María José Sanz, Pamela Verasay, Daniela García, Marcela Fernández y muchas más.

Nosotras seguimos firmes en nuestra lucha. La mujer también tiene que ser protagonista en el poder ejecutivo y participar en las mesas del armado de listas.

Las mujeres estamos preparadas para muchos roles, no sólo la lucha por la igualdad. Hay muchas formadas para economía, energía, sustentabilidad, ingeniería, etc., etc.

Es muy importante que la política vea que hay que cambiar la mirada en un momento que las mujeres pueden ayudar a cambiar el futuro.

¡Feliz día de la madre, feliz día, mujeres!