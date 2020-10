Qué dijo Santiago Cafiero respecto de una posible devaluación

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que "no vamos a devaluar", al tiempo que planteó que las medidas adoptadas "van surtiendo efecto en el mediano plazo" y buscan "reorientar la política cambiaria para que los dólares vayan para la producción y el empleo".



"No vamos a devaluar, esto ya lo ha dicho el Presidente, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central", afirmó Cafiero durante la presentación de la plataforma de comercio electrónico del Correo Argentino, bajo la denominación de Correo Compras.



Según el jefe de Gabinete, "la previsibilidad en el proyecto del Presupuesto es justamente nuestra hoja de ruta, no sólo para cómo se termina este año sino también para las perspectivas que tenemos para el año próximo".



"En ese sentido, venimos siempre descartando esa posibilidad; la devaluación siempre supone una caída en los ingresos de los argentinos y argentinas, un aumento en los precios y una caída también en los haberes de los jubilados y jubiladas", enfatizó.



Cafiero se preguntó "cuál sería el propósito de generar una devaluación en este sentido, teniendo en cuenta también que los precios de la economía se regulan a partir de la cotización del dólar oficial".



Con relación a las medidas adoptadas, consideró que "son parte de medidas que van surtiendo efecto en el mediano plazo; acá no hay medidas o una sola medida que pueda tener un impacto directo sobre eso; sino que hay una batería de medidas que se vienen tomando y que la maduración de esas medidas es en el tiempo y sobre todo en el sendero de la política económica que se trazó durante este Gobierno y que lo viene cumpliendo".



"El sendero económico es el que venimos siguiendo y nosotros sabemos que es incómodo pero también tenemos bien presentes que los valores y los precios de la economía se regulan por el dólar oficial", reiteró



Al respecto, señaló que "tuvimos que tomar medidas justamente para no tener problemas con las reservas y esas medidas fueron reorientar la política cambiaria para que los dólares vayan para la producción y el empleo; que los dólares del Banco Central los teníamos que cuidar era algo que era bastante lógico y es lo que estamos haciendo".



"La Argentina no tiene un problema de reservas; lo que tiene que resolver es cómo hace para incorporar mayor cantidad de dólares y eso es a partir de las exportaciones, por eso fuimos tomando medidas y estamos tomando medidas sectoriales que dinamicen a los sectores exportadores; los frutos de eso se ven en el mediano plazo, no instantáneamente", concluyó.