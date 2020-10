La lección de la hija legisladora al albañil machista

El video de un albañil que le habla a las mujeres "que quieren la igualdad de género" y las invita a acarrear ladrillos generó repudio en las redes sociales.Es lo que pasó con la hija de una diputada nacional (se reserva la identidad por ser menor de edad) el que le habla "a los hombres del patriarcado".

"Hay que convencerlos de que hagan las tareas que hacen que hagan las mujeres. Para que ellos aprendan lo que las mujeres pasan. Hay que darles esa lección", expresa la niña. "Al señor de los ladrillos le estoy mandando este video. A los hombres que no nos tratan bien", adhiere.

Por último, la pequeña aclara que "a los hombres que no son machirulos hay que tratarlos muy bien".

Luego de la repercusión del video, la legisladora en cuestión borró el tuit. Por eso en esta nota no figura, al igual que el nombre de la niña por ser menor de edad.

La respuesta de la niña tiene como destinatario al albañil que se filmó para TikTok en una obra en construcción y critica a las mujeres por ser "tontas" y no entender que dejarlas en casa es una forma de cuidarlas.

"Ustedes las mujeres que quieren igualdad de género, hablan del patriarcado y todas esas cosas, vengan acá acarrear ladrillos, dale. No se dan cuenta que las estamos cuidando, tontas, que las queremos en la casa para cuidarlas, tontas. No para que vengan a hacer esto, a laburar, a romperse las manos. Dios mío, a ustedes les falta un poquito de seso eh, tontas, las cuidamos, no es patriarcado", asegura el hombre en su video.