Efecto Aislamiento: la reapertura de los jardines deberá ser autorizada por la Nación

Mendoza no volvió a "fase 1", pero sí retrocedió a Aislamiento Obligatorio. Y aunque muchas de las actividades se mantuvieron, hubo otras que se frenaron. Ayer los municipios de Mendoza aprobaron oficialmente la reapertura de los jardines maternales para realizar talleres para niños. Pero la iniciativa se frenó desde la Nación porque necesitan la autorización formal de la Jefatura de Gabinete. La noticia cayó mal entre los padres, docentes y dueños de jardines que ya tenían todo listo para reabrir.

"Al estar en Aislamiento se necesita la autorización del Gobierno nacional como talleres", explicaron resignados desde la Municipalidad de Ciudad. el gobierno de la Provincia perdió la potestad para dar autorizaciones y ahora el gobernador Rodolfo Suarez debe pedir autorización para cada nuevo paso que quiera dar respecto a la gestión de la pandemia.

Por eso, las ordenanzas que aprobaron los municipios y los protocolos específicos que se redactaron para los jardines maternales y los peloteros aún no tienen validez oficial porque debe autorizarlos Santiago Cafiero, jefe de Gabinete.

Mendoza no vuelve a Fase 1

Gracias al esfuerzo y el compromiso de todos.

Solicitaré al Gob @rodysuarez que gestione el restablecimiento de actividades que @alferdez ha restringido, como turismo interno, clubes, reuniones familiares y religiosas#NoAflojemosAhora#MáximoCompromiso pic.twitter.com/KM2nMUaf8t — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) October 12, 2020

En principio el Gobernador aún no envía ese pedido. Pero en el diálogo que tuvo con el Presidente y el propio Cafieron se acordó que no habría por ahora nuevas autorizaciones a las ya emitidas hasta junio y que quedaban anulados los permisos dados la semana pasada. Por eso, por ejemplo, este fin de semana no habrá reuniones familiares.

Los protocolos

En la Ciudad de Mendoza a se había sancionado la Ordenanza 4020 para permitir la vuelta a las actividades de los jardines maternales y peloteros, pero con sus actividades adecuadas: debían ser espacios para la realización de talleres, recreativas, artísticas, culturales y deportivas. La intención era darles a los niños menores de 12 años la posibilidad de tener actividades y también una salida a los docentes, dueños y talleristas que desde marzo están en problemas.

Pero esta habilitación, como todas las que se vienen dando, vino acompañada de un estricto protocolo que los jardines y peloteros deberían cumplir. Desde lo básico del distanciamiento social, lavado de manos y uso de tapabocas, hasta la recomendación del desplazamiento en bicicleta o caminando para descomprimir el transporte público y, en lo posible, el pago por medios electrónicos evitando el contacto con el dinero.

Estos lugares podrán trabajar de 7 a 23 con un máximo permitido de 10 niños participando del taller, respetando el distanciamiento de 2 metros entre cada persona y el 50% del factor de ocupación y se sugiere delimitar con bandas adhesivas el piso para ordenar el distanciamiento de las personas, así como establecer dirección de circulación para el ingreso y la salida.

En Godoy Cruz también se busca permitir esas actividades. Para ello se habilitó que los jardines cambien de actividad. Los titulares de los comercios habilitados como Jardines Maternales, podrán realizar, en el marco de la habilitación otorgada, talleres de actividades recreativas, artísticas, culturales y deportivas para niños menores de 12 años, hasta el 31 de diciembre de 2020. Todo, si Alberto lo permite.