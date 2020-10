Felipe Solá apuntó contra el kirchnerismo y Venezuela

El canciller Felipe Solá aseguró hoy que la Argentina "seguirá defendiendo la vigencia de los derechos humanos en el mundo" al referirse a la situación de Venezuela, a la vez que indicó que en ese país se registran "bloqueos comerciales y físicos".



Al hablar videoconferencia en un seminario organizado por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) por su 42° aniversario, el jefe de la diplomacia se refirió a Venezuela y reiteró la postura argentina de "no injerencia en los asuntos internos de otros países".



No obstante, advirtió sobre el hecho de que "en plena pandemia hay bloqueos comerciales y físicos, incluso a personas que no son juzgadas por sus jueces naturales sino que se los juzga desde afuera, en otros países".



Solá, al igual que lo había hecho días pasados al explicar el voto argentino ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manifestó que "los derechos humanos son un valor de Argentina en el mundo", y agregó en este sentido que nuestro país tiene la postura de "enfrentar a quien los viole, o al que parezca que los puede violar, sea quien sea".



"Vamos a seguir defendiendo la vigencia de los derechos humanos en el mundo", insistió el canciller, y explicó que si bien la Argentina mantiene su política de no injerencia en los asuntos internos de los países, "cuando un país viola los derechos humanos pasa a ser un tema global".



Solá también cuestionó el hecho de que "los países de América del Sur se han unido o desunido casi por una sola cuestión, y es qué piensan de Venezuela", y se preguntó: "¿A quién le sirve que nos unamos o desunamos en función de qué pensamos de Venezuela?, tras lo cual agregó: "Alguien operó para que esto ocurriera".