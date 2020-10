Duro ataque de Ramón contra la prensa y el "cocorito" Rodolfo Suarez

En los últimos días el diputado nacional José Luis Ramón ha sido víctima de diversos escraches en la vía pública. Incluso, ayer se vio una pancarta en el banderazo en la que lo increpaban y le pedían que no de quórum para la reforma judicial que impulsa el kirchnerismo. Esta mañana, el legislador dio una entrevista en Radio 10 de Buenos Aires y dijo que los mendocinos son víctima de la desinformación que impulsa el gobierno de Rodolfo Suarez.

"Hay un sistema dubitativo del Gobernador que provoca esta tremenda confusión y sobre todo de muchos mendocinos que salen a la calle creyendo el mensaje que se les está transmitiendo a través de algunos medios de comunicación", aseveró Ramón. Incluso, defendió el DNU de Alberto Fernández y negó que hablara de Fase 1.

"El DNU del presidente no estableció que toda la provincia volviera a la Fase 1. Pero ante la presión de algunos empresarios fogueados por el sistema periodístico, están fomentando la anticuarentena. Eso es lo que se vio ayer en una marcha con muchas personas sin barbijo", aseveró.

Pero incluso Ramón volvió a apuntar contra el periodismo y subrayó que en Mendoza Suarez "es muy cocorito porque tiene un sistema de captación de determinados periodistas". Para el legislador el malestar que ha generado el aislamiento se debe a los medios que "transmiten un mensaje propio de la anticuarentena".

"He tenido la posibilidad de hablar con muchas personas allegadas al hospital El Carmen que atiende a los empleados públicos de la provincia. Hay personas en los pasillos, personas que no están siendo atendidas. Está colapsado. No es verdad que el hospital central está al 92% en terapia intensiva. Está colapsado", advirtió.

"Cuando vos tenés más del 95% de las camas de terapia ocupadas quiere decir que tenés un problema grave con el manejo de la pandemia y con los trabajadores de la salud también"

"Hay una visión en el radicalismo PRO para manipular la opinión pública de la provincia. Es muy claro eso. Yo no tengo nada contra el periodismo, pero si contra lo que se está comunicando en relación a lo que pasa en la provincia", señaló Ramón. Sus declaraciones se dan en el marco del embate nacional que un sector del kirchnerismo ha encabezado contra la "desinformación".

Desde hace días las luces de alarma se han encendido sobre el peligro que implica el observatorio de Medios NODIO creado por la titular de la Defensoría del Público Miriam Lewin. Varios periodistas de todo el país salieron a cuestionarlo y apuntan que pude convertirse en un órgano de censura pero desde el gobierno lo desmienten. "Tiene como objetivo promover la libertad de expresión y el debate democrático", asegura Lewin.