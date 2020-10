Legisladores nacionales de Mendoza apoyaron a Rodolfo Suarez

Luego que el gobernador Rodolfo Suarez informara a la población que Mendoza no volvía a Fase 1, varios legisladores nacionales por Mendoza le dieron su apoyo.

El primero de ellos fue el senador y ex gobernador Julio Cobos que dijo lo del fue una "correcta decisión del gobernador Rodolfo Suarez de no volver a Fase 1. Debemos convivir con la pandemia, no sabemos cuando terminará. Necesitamos que la economía siga en marcha y se recupere lo más pronto posible. Apelamos a la responsabilidad ciudadana para continuar en este camino".

Correcta decisión del gob. @rodysuarez de no volver a fase 1. Debemos convivir con la pandemia, no sabemos cuando terminará. Necesitamos que la economía siga en marcha y se recupere lo más pronto posible.

Apelamos a la responsabilidad ciudadana para continuar en este camino. — Julio Cobos (@juliocobos) October 12, 2020

Por otro lado, el diputado nacional de Juntos por Cambio Omar De Marchi que felicitó al intendente de Luján de Cuyo por las medidas e "interpretar las expectativas de los vecinos y liderar este complejo momento con inteligencia y decisión".

Además, dio su "apoyo al gobernador Rodolfo Suarez en la valiente interpretación que ha hecho del DNU firmado por Alberto Fernández".

Muy bien #LujanDeCuyo

Felicitaciones a @SebaBragagnolo por interpretar las expectativas de los vecinos y liderar este complejo momento con inteligencia y decisión.

Apoyo al Gobernador @rodysuarez en la valiente interpretación que ha hecho del DNU firmado x @alferdez #NoAFase1 https://t.co/bACBSso10y — Omar De Marchi (@omardemarchi) October 12, 2020

La diputada nacional por la UCR, Claudia Najul expresó en su cuenta de Twitter que "respetamos el decreto, lo interpretamos y lo aplicamos. En Mendoza, economía + salud no es un slogan, es un principio político y un paradigma de gestión".

Mendoza no vuelve a fase 1.

Respetamos el decreto, lo interpretamos y lo aplicamos.

En Mendoza, economía + salud no es un slogan, es un principio político y un paradigma de gestión. pic.twitter.com/0yp1n4Qc66 — Claudia Najul (@ClauNaj) October 12, 2020

También, la senadora nacional Pamela Verasay, publicó que "hoy más que nunca la responsabilidad individual es colectiva. Continuamos preservando el equilibrio entre la salud y la economía. El gobernador Rodolfo Suarez ha marcado el camino".

Mendoza no vuelve a fase 1. Hoy más que nunca la responsabilidad individual es colectiva. Continuamos preservando el equilibrio entre la salud y la economía. El gobernador @rodysuarez ha marcado el camino. — Pamela Verasay (@PameVerasay) October 12, 2020

Finalmente, Federico Zamarbide, diputado por Mendoza de Cambiemos indicó que "las nuevas restricciones de circulación no tienen ningún objeto sanitario. Son la respuesta de una gestión de gobierno que no se mira al espejo. No hay plan económico, ni sanitario ni social. Las provincias no debemos pagar el costo de esa ineptitud".