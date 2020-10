Desde la Nación aseguran que buscan restringir reuniones sociales y que "habrá permisos"

La decisión que tomó el Gobierno nacional para que Mendoza vuelva al Aislamiento Social Obligatorio generó incertidumbre porque no están claras las nuevas reglas que regirán para la provincia. Desde la Nación aclararon que el objetivo central para Mendoza es evitar las reuniones sociales en espacios privados y que se mantendrán muchas de las habilitaciones que ya están vigentes como los deportes individuales, algunos comercios, restaurantes y salidas recreativas.

Sin embargo el cambio central es político: las autorizaciones pasan por Presidencia de la Nación. La situación sanitaria de Mendoza es similar a la de hace un mes. "No hubo cambios y ese es el problema. Porque la situación no mejoró", explican desde la Nación para justificar la decisión. Pero al mismo tiempo intentan explicar que "no es una vuelta a fase 1" y que las actividades que se han aprobado en el marco del ASPO seguirán permitidas. "La gran diferencia es con las reuniones sociales. Eso es lo que se busca restringir porque hay una situación sanitaria muy delicada. En otros distritos donde hay ASPO se pueden hacer deportes, salir a restaurantes", aseguran.

Como ocurrió en otros distritos, ahora viene el plano de la negociación entre los dos gobiernos. Es que, explican, los permisos dependerán de lo que el Gobernador solicite abrir. Suarez en realidad no está de acuerdo con volver al aislamiento. La tensión está también en los usos políticos de las decisiones.

Desde Casa Rosada aseguran que el Gobernador siempre estuvo informado de lo que iba a pasar y también admiten que él planteó su disidencia. El problema es el choque de criterios y la incertidumbre: la misma semana en que el Gobernador sumó más flexibilizaciones, desde la Nación se imponen restricciones.