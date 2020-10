Carlos Melconian: "Necesitamos una vacuna que nos cure de los últimos 70 años"

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian aseguró que la Argentina sufre de un "estancamiento" económico producto de que "la creación de riqueza ha sido sustituida por la asistencia estatal", y señaló que más que una vacuna contra el coronavirus, el país necesita "una vacuna que nos proteja o cure de los últimos 70 años".

"El estancamiento argentino va camino a cumplir 9 o 10 años, la creación de riqueza ha sido sustituida cada vez más por la asistencia estatal y no se generan las condiciones necesarias para la inversión. Desde que tengo uso de razón, la cuestión es crecer, invertir, crear empleo y eventualmente discutir salarios, pero si ese fenómeno no se da, milagro no hay. Siguen pasando los gobiernos y el tema no se resuelve", detalló Melconian en una entrevista con el canal de noticias TN.

Respecto al dato de 13,1% de desocupación que marcó el Indec para el segundo trimestre de este año, el economista sostuvo que "ahora todo el mundo sabe que la actual tasa de desempleo no explotó porque todos aquellos trabajadores informales que se quedaron sin trabajo supuestamente no lo están demandando, pero si la informalidad se midiera como sin trabajo, el desempleo estaría en récord histórico".

"Si no hay creación de riqueza, no hay inversión ni empresas ni creación de empleo. Así el problema va a seguir sin resolverse", reiteró.

Fiel a sus comentarios, Melconian ironizó sobre la llegada de una vacuna contra la covid-19 como solución a la dramática situación socioeconómica del país: "Necesitamos una vacuna para que nos proteja o nos cure de los últimos 70 años. La pandemia blanqueó los problemas de la Argentina, pero necesitamos nuestra propia vacuna".

"La pobreza saltó a 40% como subproducto de la pandemia, pero la Argentina viene coqueteando con números altos en términos de pobreza, indigencia, trabajo informal, asistencia del sector público y gente que vive del Estado, lo que es una anormalidad que se agravó no solo en lo social, sino también en lo político y económico. Lo que va a bajar la pobreza es la llegada de inversión, el respeto a la propiedad privada y un buen marco macroeconómico", manifestó.

En ese sentido, Melconian apuntó que "lo que está ocurriendo en la Argentina es una destrucción de la inversión, donde la tasa de inversión no está cubriendo la depreciación del capital"