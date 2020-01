Guaidó se quedó sin embajadora en la Argentina

El gobierno de Alberto Fernández decidió quitar la "misión especial" diplomática a Elisa Trotta, quien había sido designada el año pasado por Juan Guaidó, investido hoy por la oposición como presidente interino de Venezuela.



En una nota que lleva la firma de la subdirectora nacional de Ceremonial de la Cancillería, Mariángeles Bellusci, se le plantea a Trotta: "Me dirijo a usted a los efectos de comunicarle que a partir del día de la fecha se pone fin a su misión especial en la República Argentina y a sus funciones en el marco de la misma".



El canciller Felipe Solá había calificado de "ilegal" la representación diplomática de Trotta, que había sido aceptada por el anterior gobierno de Mauricio Macri.



Desde la Cancillería precisaron que Trotta "estaba bajo un formato de misión especial que le había otorgado la gestión anterior y no como embajadora formal".



Trotta integra el grupo de los representantes diplomáticos designados por el presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó, ante los cerca de 60 países que lo reconocieron como tal.