Aníbal visitó a Alberto y dijo que no le ofrecieron ningún cargo

El presidente Alberto Fernández recibió en su despacho de Casa Rosada al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien negó haber recibido un ofrecimiento para formar parte de la actual gestión de gobierno.



A la salida, Aníbal habló con los acreditados en Casa de Gobierno y dijo: "Lo que yo quiero es ayudar a mi amigo, al que hoy le toca la enorme responsabilidad de conducir los destinos de este país. Yo lo voy a ayudar en lo que él necesite, pero ni me pidió que yo fuera ninguna cosa ni yo le pedí ser ninguna cosa porque sería una falta de respeto".



El exsenador nacional también se saludó con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien estaba reunido con el Presidente al momento de su visita. Al respecto, aclaró que no hablaron acerca de las negociaciones con la oposición bonaerense por la reforma impositiva.

Acerca de su encuentro con el Presidente, contó que "hablamos de otras cosas que nos interesaba charlar entre nosotros y hacía mucho que no lo veía. Tenía ganas de verlo". Noticias Relacionadas Daniel Arroyo: "La situación social está agarrada con alfileres"

Cornejo, durísimo contra Frederic: "Beneficia a los delincuentes"

"Me da mucho placer saludar a tanta gente amiga. Después de muchos años que uno habitó por estos lugares, me encontré con mucha gente que trabaja acá y me pone muy contento seguir conservando esa buena relación que construimos durante mucho tiempo", acotó Aníbal.

Duro con Macri



Fernández aprovechó su contacto con la prensa para renovar sus críticas al ex mandatario Mauricio Macri, a quien calificó de "imbécil".