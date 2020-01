Maradona respaldó el golpe de Maduro: "Se acabó la farsa de Guaidó"

View this post on Instagram

Se acabu00f3 la farsa de Guaidu00f3. Duru00f3 poco este sinvergu00fcenza. El pueblo de Venezuela ya se habu00eda dado cuenta que todo fue un show. Viva la democracia, viva Fidel, viva Chu00e1vez, siempre de la mano de @NicolasMaduro ud83dudcaaud83cuddfbud83cuddea