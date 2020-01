Cianuro, minería y el daño ambiental: las dos miradas

Hace 15 días arrancaba en Mendoza una semana intensa de movilizaciones en distintos puntos de la provincia, que se inició con una marcha histórica por la ruta nacional 40 desde San Carlos hasta Ciudad y concluyó el lunes último con los festejos por la derogación de la ley minera, que nunca se puso en práctica, finalmente, uno de los grandes puntos del debate, el uso del cianuro, quedó minimizado por la velocidad e intensidad de lo que fue pasando día a día. Qué es el cianuro, por qué está en la minería, qué efectos le hace al cuerpo humano y qué hay de verdad y de mentira en todo lo que se dice sobre daño al medio ambiente y otras cuestiones clave; el argumento que usó el gobernador Suarez y cómo está Mendoza hoy; qué dicen referentes del agro y sector vitivínicola, empresarios, personalidades del ámbito científico y referentes del sector minero.

La mirada del CONICET. La minería extractiva contamina, más aún con la modalidad de cielo abierto, afectando los recursos naturales y la vida de la población vecina. Diferentes estudios químicos, biológicos, toxicológicos, hidrológicos y geoquímicos señalan que los procesos extractivos de metales originan daños irreversibles al ecosistema. Las técnicas que se usan para tratar el cianuro en los efluentes se pueden dividir en tres grupos principales: naturales, degradación química y degradación biológica.. Las opciones químicas incluyen oxidación, intercambio iónico y adsorción por medio de carbón activado o zeolitas naturales (Monsher 1996, Kurama 2000, Adhoum 2002, Bazhko 2017). La tecnología necesaria para la reducción de contaminantes, como cianuros y metales pesados, está disponible solo en forma limitada. esta política tiene una lectura cortoplacista, no mide ni considera el impacto que tendrá en las generaciones futuras. La explotación minera merece ser considerada como una acción de política que transcienda las generaciones. A modo de propuesta inicial, una posible medida superadora sería generar una empresa nacional minera u organismo estatal, que supervise y controle la actividad minera en el país, con el acompañamiento de especialistas de organismos del Estado como las Universidades Nacionales y el CONICET, y representantes de los movimientos sociales con incumbencia en el tema.

No hay muertos por el cianuro en la minería. "El cianuro de sodio se usa en la minería del oro y la plata fina (menos de 40 micrones no se ven a simple vista) desde 1890. Reemplazó al mercurio. Desde entonces y hasta ahora no ha existido ningún incidente, enfermedad profesional y menos un sólo muerto que pueda atribuirse a la contaminación con cianuro". Mario Capello (*)

"El cianuro es lo menos problemático". Teodoro Stadler, investigador del CRICYT y del Conicet: ."A las minas de cielo abierto se las usa para la extracción de oro, empleándose el proceso de lixiviación. Por este método, la roca dinamitada se tritura y muele, luego se la apila y riega con agua dulce mezclada con varias toneladas de cianuro de sodio.“Esa agua se puede reciclar y hacer uso continuo del mismo flujo con un sistema especial. Además, se puede establecer el cupo de agua que se puede utilizar. El cianuro es lo menos problemático, porque es un producto orgánico que se puede descomponer con bacterias o reacciones químicas. Por qué no se hace un proyecto por el que se convoque a una empresa minera para crear una planta piloto y todos vemos el proceso, el control y los resultados”.

Inviable. "La mega minería, verdaderamente sustentable, es económicamente inviable. La magnitud de sus riesgos hace que los mismos sean inmanejables. La mayoría de los nuevos yacimientos de cobre – en Chile, Perú, Argentina, México, Canadá, Europa y Asia- tienen altos niveles de arsénico. Un ejemplo profundamente preocupante es el caso particular del Proyecto megaminero San Jorge en Uspallata, de extracción de oro y cobre, donde con las explosiones el arsénico pasará a estar disponible como partículas de polvo. En el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto Minero San Jorge (IAA), la empresa comunica que el contenido medio de arsénico en la roca es de 505 ppm (0,0505 %) con una variabilidad de aproximadamente de + 24%. También advierte que durante los 16 años que dure la actividad, usando 13 toneladas diarias de explosivos, se desintegrarán 450.000.000 toneladas de roca. Esto dará lugar a la liberación de 39.000 Kg diarios de arsénico (227.250 toneladas totales de arsénico). Dependerá de la meteorología y el tipo de cuencas hídricas hasta donde pueda llegar, pero no se desconoce las consecuencias, que serán inevitables a través del aire que se respire, los ciclos del agua y de la cadena alimenticia, continuando el daño aún después del cierre del emprendimiento. Las personas que están expuestas al arsénico inorgánico pueden sufrir: irritación del estómago y los intestinos, daño de los vasos sanguíneos, alteraciones de la piel y de los nervios". María Esther Barbeito, licenciada en química, investigadora en la UNCuyo.

Derrame de la Barrick en río Jachal. Versión 1. Por encargo de la Municipalidad de Jáchal, San Juan, el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO y la responsable del peritaje, María Esther Barbeito, realizaron un informe sobre el derrame de solución cianurada de la mina Veladero en el río Jachal, durante 12 y 13 de septiembre de 2015, en el que se comprobó la contaminación en los ríos de deshielo con metales pesados peligrosos para cualquier tipo de vida en la zona, como arsénico, aluminio, manganeso, boro, cloruros y sulfatos.

Derrame de la Barrick en río Jachal. Versión 2. "El informe de la UNCuyo aclara que se usa cianuro en el proceso, pero en ningún momento dice que en los análisis encontraron cianuro en el agua. Habla de aluminio, boro, manganeso y otros minerales, pero el agua no está contaminada con cianuro. El agua del río Jachal históricamente ha tenido metales. Nunca fue un agua potable. Nunca, inclusive antes de Veladero, se pudo tomar el agua del río Jachal", afirmó un ingeniero sanjuanino que trabajó en Veladero.

9 millones de litros de agua por día vs. "Que un proyecto contaminante pueda disponer de 110 litros de agua por segundo (más de 9 millones por día) en una provincia con emergencia hídrica como San Juan es inaceptable" (Gonzalo Strano, coordinadro de la campaña de Glaciares de Greenpeace).

600 mil litros de agua por día. "Veladero usa 75 litros por segundo y tiene aprobado 110 litros por segundo. Son 600.000 litros por día. Un número normal en comparación con cualquier otra industria. Por ejemplo, una industria de conservas utiliza más o menos los mismos valores, que son similares a los que utiliza una finca de 70 hectáreas.Cualquier actividad produce un impacto" (Jorge Argento, geólogo y profesor en la UNCuyo)

En qué se basó el rechazo de la iglesia. Primero lo hizo el arzobispo Marcelo Colombo y luego, la Conferencia Episcopal Argentina a través de la Pastoral Social. El gobernador Suarez lo criticó por carecer fundamentos sólidos. Las encìclicas papales no son tratados científicos, aunque sí brindan grandes lineamientos sobre cuestiones morales y de bien común. La encíclica Laudato Si, del papa Francisco, entre otros puntos señala un lineamiento general acerca del cuidado del agua:

“Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se salda en parte con más aportes económicos para proveer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres”.

Lo que dijo Suarez. Uno de los argumentos del gobernador para defender la ley que este lunes vetará fue la de impulsar una actividad para mover la actividad en la provincia y bajar la pobreza (37,5%), que supera a la de Argentina (35,4%). También hay algo más detrás de esto: las cifras, dadas a conocer en la primera semana de diciembre por el Ministerio de Economía de la Nación acerca de los datos del último informe productivo de la provincia de Mendoza: allí señala que la producción de los principales productos y servicios de la provincia (menos el turismo) cayó en los últimos 10 años: ajo (de 138 miles de toneladas (2008) a 120 mil toneladas (2019); de 11.024 miles de hectolitros de vino (2008) a 10.936 miles de hectolitros (2018); de 18.200 miles de toneladas de uva para vinificar (2008) a 17.186 (2018); de 2.533 millones de m3 de producción de gas (2008) a 1.722 (2018); de 6.645 miles de m3 de producción de petróleo crudo (2008) a 4.225 (2018).

Apuntes para el debate

El siguiente documento, del Consejo Internacional de Metales y Medio Ambiente (International Council on Metals and the Environment) brinda explicación técnica del cianuro, como también debates sobre políticas y asuntos normativos.

"Greenpeace cree que la minería de oro y otros metales empleando el método del cianuro debe prohibirse", señala la organización en el documento "No todo lo que brilla es oro" del 2003. El informe completo:

El siguiente estudio, del año 2005, hecho por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco sostiene que el cianuro produce daños ambientales a corto y largo plazo:

Reseña toxicológica del cianuro - Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. El siguiente documento explica lo que sucede cuando el cianuro entra en contacto con el medio ambiente en su uso industrial, cómo puede afectar a la salud. "No hay evidencia de que el cianuro produce cáncer en seres humanos o en animales", expresa el documento..

Críticas al informe sobre rìo Jachal de la UNCuyo - Síntesis - Por el ingeniero Mario Capello, gerente de YCRT (Yacimientos Carboníferos de Río Turbio) y subsecretario de Minería durante la presidencia de Mauricio Macri:

Estudio de la gestión de recursos hídricos en la cuenca del río Mendoza / Universidad Politécnica de Cataluña:

Conclusión. El agua es lo que más comparten en común tienen los mendocinos. Y cada vez hay menos agua. Riquezas naturales, como el oro y el cobre, también. El sector minero no ha transmitido un mensaje que acompañe este sentimiento de la gente, ni tampoco lo que están haciendo para reducir el impacto de la actividad ante el calentamiento global, que prolonga las sequías. Y los gobiernos, anta la ausencia histórica de políticas de Estado tampoco han enerado confianza en la población para avanzar en este asunto.

(*). Mario Capello, sanjuanino, es ingeniero en minas y uno de las voces referentes en el sector minería. Gerente de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y ex subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación en la gestión de Mauricio Macri,

