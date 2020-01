En vivo: diputados debaten el proyecto de renegociación de la deuda

La Cámara de Diputados trata en el recinto el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Externa, el nuevo Consenso Fiscal firmado por el Estado Nacional y las provincias, y una resolución para crear una “mesa de trabajo” para resolver en el corto plazo el tema de la sustentabilidad de la deuda de las provincias con la Nación.

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pidió "cuidar las palabras" en el recinto y destacó la importancia de respaldar al Gobierno en la negociación de la deuda, al señalar que el proyecto de restauración debe aprobarse "por unanimidad", y pidió a sus pares "no ser mezquinos" y "estar unidos" en esta cuestión. "Es nuestro deber tener cuidado porque los abogados de los bonistas anotan cada palabra que uno dice y eso después figura en las sentencias", aseguró Carrió en el recinto, al recordar que le pidió a los presidentes de los bloques "que se vote en general rápidamente".



Consideró que si se llega a una "conclusión de respaldo al Gobierno, esto tiene que ser cerrado" y después entonces se podrían discutir en particular los puntos del proyecto. "Tengamos mucho cuidado con lo que decimos; es para dar respaldo a nuestros negociadores", insistió. Para la diputada, a los organismos internacionales "no les importa la Argentina" porque es "el país del fin del mundo". "Votemos por unanimidad si es posible, porque lo necesitan los que están en Washington", al mencionar erróneamente al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en lugar del de Economía, Martín Guzmán, que encabeza las negociaciones.



Antes, Carrió había pedido la palabra para recordar que en 2001 presidió la comisión investigadora de lavado de dinero, que realizó un pormenorizado y polémico informe e incluyó duras imputaciones a ex funcionarios, bancos y a directivos de empresas del más alto nivel de la Argentina y el mundo.

Los mendocinos Omar De Marchi y José Ramón fueron de los más eufóricos.

Gustavo Menna (UCR-Chubut) sostuvo que la deuda contemplada en el proyecto "no fue contraída durante la gestión del gobierno de Cambiemos" sino que lleva "la responsabilidad de prácticamente todos los gobiernos sucedidos" la historia argentina.



Menna puso de relieve además la importancia de "contribuir a empezar a encauzar un problema que aqueja a la Argentina y que es responsabilidad de todos cuantos han pasado por la gestión del gobierno nacional". "No estamos tratando la aprobación de los términos de la reestructuración de la deuda, lo que estamos haciendo es dando un mandato, una autorización al Poder Ejecutivo. En todo caso, el resultado será el que después tendrá que aprobar el Congreso", sostuvo Menna en el recinto al exponer la postura del interbloque de Juntos por el Cambio. "No estamos hablando de deuda externa contraída durante la gestión del gobierno de Cambiemos. Es deuda que ha signado toda la historia argentina y lleva la responsabilidad y la actuación de prácticamente todos los gobiernos que se han sucedido durante nuestra historia", afirmó Menna.