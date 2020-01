Mendoza se prepara para la paritaria docente nacional

La reapertura de la paritaria docente nacional anunciada por la Nación obligó a Mendoza a diseñar una postura concreta de cara a la reunión convocada para este jueves en Buenos Aires entre los ministerios nacionales de Educación y Trabajo, las provincias y los sindicatos del sector.

En ese sentido, fuentes del gobierno provincial señalaron a MDZ que el titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), José Thomas, se reunirá hoy con el ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri, para definir cómo se presentará la provincia en el encuentro pautado dentro de dos días, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional pretende darle a la paritaria docente nacional un carácter amplio y de consenso que rija para todas las jurisdicciones del país.

Luego Thomas mantendrá mañana un encuentro final con el gobernador Rodolfo Suarez, que a su vez viajará hoy a Buenos Aires para participar de una reunión entre los principales referentes de Juntos por el Cambio, en la que se buscará definir una estrategia política sólida frente a los proyectos legislativos que el oficialismo impulsará en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso, como el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.

Más allá de lo que se defina en las próximas horas, lo más probable es que el gobierno mendocino mantenga (al igual que en otras oportunidades) una postura ‘receptiva’ ante las propuestas del ministro nacional de Educación Nicolás Trotta, y que luego se analizarán con mayor profundidad una vez que se den a conocer en detalle. La clave será en lo que representará como mejoras para los trabajadores de la educación y cómo repercutirá en la calidad educativa y las finanzas de la Provincia.

Así mismo, se tendrán en cuenta las próximas negociaciones salariales que el gobierno provincial llevará a cabo con el SUTE, a sabiendas que este año no se aplicará la cláusula gatillo en ningún acuerdo con los estatales, que en teoría les permitió no perder ante la inflación del 2019, y proyectando una suba de precios anual que los cálculos más optimistas sitúan en una cifra no menor al 40%.

La paritaria nacional docente había quedado en la práctica clausurada con el Decreto 52/2018 promulgado hace dos años por el gobierno de Mauricio Macri, alegando que una definición sobre cuestiones salariales y condiciones laborales debía supeditarse a las provincias. Sin embargo, la nueva administración de Alberto Fernández derogó la suspensión y rehabilitó la paritaria mediante el Decreto 92/20, publicado en el Boletín Oficial la semana pasada.

Históricamente, la paritaria docente nacional era tomada como referencia en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para las negociaciones que se llevaban a cabo en cada jurisdicción, ya que allí se discutía y establecía un piso mínimo salarial que debía respetarse en las paritarias restantes. Sin embargo, desde 2017 esa instancia se eliminó y la administración de Cambiemos fijó el piso en un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil.

Desde el gobierno nacional actual señalaron que en el encuentro del jueves “se construirá una agenda amplia que incluye objetivos y metas educativas nacionales y por región”. Entre los temas abordados estarán presentes la formación docente; el análisis de las políticas nacionales que se están implementando y se proyectan en 2020, como el Plan Nacional de Lecturas, de Ciencias y de Conectividad; la evaluación del sistema educativo; el camino para cumplir la Ley de Financiamiento Educativo y las inversiones en educación

De hecho, Trotta calificó a la paritaria docente nacional como “un espacio en el que se discuten aspectos salariales pero, más importante aún, como un primer paso para la construcción de consensos del gran acuerdo educativo".