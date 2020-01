Andrés Lombardi: "La actividad minera tenía buen nivel de aceptación en las encuestas"

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés "Peti" Lombardi (UCR), visitó los estudios de MDZ Radio para participar del programa MDZ Verano y lamentó todo lo ocurrido en torno a la sanción y posterior derogación de la ley 9209, que reformaba la 7722 y permitía el avance de la actividad minera en la provincia.

"La situación generó desconcierto porque se había hablado sobre esta reforma en toda la campaña. Pero siempre el avance estuvo supeditado a que exista legitimidad social en la provincia", explicó Lombardi.

Y agregó: "La gente no estudia las plataformas de Gobierno al votar. Por ejemplo, la propuesta de Alberto Fernández incluía eliminar el IVA y hoy vuelve. Se simplifican los mensajes y se vota en base a eso".

"Teníamos mediciones de encuestas en las que la actividad minera tenía un buen nivel de aceptación. Hubo una reacción en la que se mezclaron varias cosas. Principalmente, existe una mala interpretación de que la ley 7722 es la que protege el agua y en realidad sólo prohíbe la minería. No protege el agua porque en ese aspecto estamos cada vez peor", sostuvo Lombardi.

Y completó: "Sin legitimidad social y estrictos controles no se iba a avanzar. No quedamos golpeados. Esta ley no iba a tener efectos inmediatos, se iban a ver en el largo plazo. Ahora hay que ver cómo se genera trabajo que es lo que más necesitan los mendocinos".

"Es muy difícil que alguien pueda capitalizar políticamente las protestas porque no había liderazgos claros. Fue un tema que surgió y que hay que encapsularlo. Ahora necesitamos avanzar con un acuerdo con el peronismo para aprobar un presupuesto con dinero para obras", cerró el presidente de la Cámara de Diputados.