La UCR no pedirá que Evo Morales deje de ser refugiado

El ex gobernador de Mendoza, actual diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Nacional (UCR), Alfredo Cornejo, confirmó que no pedirán el tratamiento de los proyectos que piden que le retiren la categoría de refugiado Evo Morales, el ex presidente boliviano que permanece en nuestro país.

Morales utilizó su cuenta de Twitter para retractarse sobre sus declaraciones en las que aseguraba que, de volver a su país, impulsaría la formación de "milicias armadas" similares a las del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. "Hace unos días se hicieron públicas unas palabras mías sobre la conformación de milicias. Me retracto de ellas. Mi convicción más profunda siempre ha sido la defensa de la vida y de la paz", indicó Morales.

Ante esto, Cornejo en declaraciones a A 24, afirmó que la UCR ve "favorable la retractación de Evo Morales y celebramos esto por lo tanto vamos a dejar si efecto los proyectos que habíamos presentado para que se le sacara la categoría de refugiado, no vamos a pedir su tratamiento. Él ha comunicado que se retracta, algo que a nosotros nos pareció un exabrupto muy fuerte que no contribuye en nada a la pacificación, no solo de Bolivia sino a todos, es una incitación social muy severa".

Luego indicó que si fue o no un golpe de Estado manifestó que lo que ocurrió en Bolivia "es inconducente, porque no fue un golpe de Estado clásico cuando se hacen cargo las fuerzas armadas, aquí fue un estricto vacío de poder. Pasaron varios días que no había Gobierno, había anarquía. Creemos que debe haber paz, elecciones, y no hay que desconocer lo que pasó en 2016 cuando se le negó que fuera reelecto Morales".

El doble discurso de Alberto Fernández

En cuanto al mes que lleva de gestión el nuevo presidente de la nación, Alberto Fernández, el ex gobernador de Mendoza dijo que su espacio político -Juntos por el Cambio al cual pertenece la UCR- "debe estar unida como oposición como también lo estuvo durante el gobierno de Mauricio Macri".

"Es difícil tener una opinión categórica negativa o positiva con solo 30 días de gobierno. Sí veo cosas que son positivas, pero que están presentadas con doble discurso. La búsqueda del equilibrio fiscal me parece positivo. El segundo es que no se quiera entrar en default, que se quiera cumplir con los compromisos que tiene el país. El tercer de ellos es que se quiera desindexar la economía, es importante usar todo el poder político para frenar esta escalada de precios que ha hecho mucho daño. Son todas cosas positivas pero que no se las presente como que son un plan de solidaridad que se le quita a los ricos para darle a los pobres. En realidad, ese paquete fiscal tiene un gran aumento de impuestos de bienes patrimoniales y muchos de ellos afectan a los sectores medios y trabajadores. En el inmobiliario ya lo van a ver en Buenos Aires, en bienes personales también por aquellos que tengan por más de 30.000 dólares, en ganancias también. Vemos negativo como manifiesto de impunidad de liberar a políticos que están presos por hechos de corrupción, no presos políticos", se despachó Cornejo.