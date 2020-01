Cruce entre Donda y Bullrich por las declaraciones de Pichetto

La titular del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich se trenzaron hoy en las redes sociales con acusaciones mutuas, por situaciones originadas a partir de declaraciones sobre los inmigrantes realizadas por el ex candidato a vicepresidente macrista Miguel Pichetto.

El ex senador del PJ que acompañó a Mauricio Macri en la fórmula presidencial en las últimas elecciones había dicho, entre otras cosas, que el "conurbano (bonaerense) es el ajuste de Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela", lo cual fue repudiado por Donda, quien advirtió además que el INADI iniciará acciones contra Pichetto.



La ex ministra y designada presidenta del PRO salió al cruce en Twitter y dijo "Donda: usar un organismo del Estado para censurar la opinion política de un opositor como Miguel Pichetto⁩ es un poco evidente no?". Y preguntó: "Hizo algo por la discriminación en el Ocean de Mar del Plata contra la pareja gay que echaron? Sea seria!!!".

Ante esta recriminación, Donda contestó en la misma red social diciendo "Patricia: ustedes usaban organismos del Estado para meter presos a tuiteros, nosotros no censuramos a nadie, solo advertimos sobre opiniones xenófobas y discriminadoras que es a lo que nos obliga la ley".

En respuesta al otro reproche de Bullrich, contestó: "Ah, y a la pareja gay la recibimos el lunes".



Pichetto había dicho que el conurbano bonaerense "muestra que somos el ajuste de Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela", y que los ciudadanos de esos países "demandan salud pública, alimentos, planes y AUH".

El INADI dijo en esa oportunidad que "la Argentina que estamos intentando reconstruir necesita de todxs para poder salir adelante con políticas de inclusión y no con declaraciones racistas que no enfrentan la situación de manera seria y sincera. En este contexto, esas declaraciones no pueden ser tomadas como ingenuas".