D'Alessio aseguró que si habla se caen las causas de Cristina Kirchner

El falso abogado Marcelo D'Alessio mantuvo una entrevista con Radio 10 desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde se encuentra detenido, y aseguró que cuenta con información que podría favorecer tanto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como a varios de los funcionarios implicados en presuntos delitos de corrupción relacionados con su Gobierno.

"Si yo hablo, se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo, más las causas que tiene la expresidenta", sostuvo D'Alessio, único detenido por la causa que investiga una presunta red de espionaje ilegal y extorsión, quien también agregó: "Tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa".

D'Alessio lleva un año encarcelado y denuncia que la situación que vive es grave. Por tal motivo es que pidió al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que le conceda prisión domiciliaria. "Le estoy pidiendo que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos porque no doy más", dijo y prometió: "Jamás me profugaría, jamás entorpecería la causa".

El falso abogado explicó su vínculo con el fiscal federal Carlos Stornelli, quien también está involucrado en la causa, e indicó que lo conoció "el 5 de noviembre de 2018 por pedido de Daniel Santoro".

"Lo vi cuatro veces y la verdad es que no me gustó", manifestó el presunto espía ilegal.

Sobre su situación en el penal dijo que en los último tres meses perdió 15 kilos, que no puede tomar más tranquilizantes "para evitar la soledad" y que vive "bajo un régimen que es una tortura". Además dio a entender que contempló la posibilidad de suicidarse al mencionar que el Servicio Penitenciario lo trata bien para que no haga "una locura más grande", pero que eliminó esta idea de su cabeza para evitarle conflictos a sus hijos.