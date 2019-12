La estrategia de CFK para quitarle credibilidad a la Justicia Federal

El abogado Manuel Garrido, profesor de derecho y ex diputado nacional, en diálogo con MDZ Radio en el programa Cambio de Aire, comentó que la estrategia de la ex presidenta es deslegitimar a la Justicia Federal en los juicios que tiene que atravesar.

El lunes, Cristina Fernández de Kirchner fue indagada por el tribunal que investiga el direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz para beneficiar al empresario Lázaro Báez. Allí, luego de su declaración de más de tres horas, cargó contra el tribunal al que acusó de ser "un tribunal de lawfare, que seguramente tiene la condena escrita". "He elegido la historia antes de que ellos me declaren absuelta. A mí me absuelve la historia, y seguramente a ustedes los va a condenar la historia", exclamó. Finalmente les dijo: "¿Preguntas? Preguntas tienen que responder ustedes".

Para Garrido, este tipo de procesos que tienen un contenido político "da lugar para estrategias de defensas que un abogado francés llamó 'defensas de rupturas' que planteaba que casos de contenidos políticos hay que ser muy cuidadoso con la estrategia que se utiliza".

Lo que hizo Cristina se llama “defensa de ruptura”. Los fiscales tienen que probar su caso, si pueden, con pruebas. No con preguntas a la acusada. https://t.co/uA79UvXva1 — Manuel Garrido (@ManuGarridoOk) December 4, 2019

Además, el abogado contó en MDZ Radio que los procesos de ruptura, de cuestionar al tribunal, es por el fuerte contenido político. "Ella cuestiona la legitimidad del Tribunal que la juzga. Es decir, al contenido de este proceso que a ella le toca afrontar. No de los hechos, sino deslegitimar a la Justicia Federal en este caso", comentó.

Por lo tanto, plantea que se corre la discusión de lugar de lo que usualmente son los hechos a otros temas que se ponen en debate. "El tribunal debe continuar con el juicio y determinar si hay pruebas o no. El veredicto o la sentencia queda absorbida. Ello lo hace desde un lugar de poder", detalló.