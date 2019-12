Nicolás Trotta: "No tengo que opinar sobre las políticas provinciales"

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dialogó con el programa "Después de todo" de MDZ Radio y se refirió al plan de lectura presentado ayer junto al presidente Alberto Fernández y a las iniciativas que piensa impulsar durante su gestión.

"La lectura es un derecho que debe estar a mano de todos los chicos y adolescentes argentinos. Recuperar los espacios de lectura recreativos es fundamental. Se ha abandonado la lectura en un 70% de los hogares vulnerables", consideró Trotta.

Consultado sobre la aplicación del ítem aula y otras políticas que han tenido buenos resultados en Mendoza, Trotta indicó que su objetivo primordial es "trazar objetivos comunes con Mendoza para mejorar la experiencia pedagógica".

"Me parece que cada provincia debe desarrollar su agenda. No tengo que opinar sobre las políticas que lleva adelante una provincia. Primero lo voy a hablar con Enrique Thomas (titular de la DGE) y no a través de los medios", anticipó el ministro de Educación.

Con respecto al plan de lectura presentado ayer, Trotta indicó que se trata de un "plan federal" en el que habrá libros de autores de todas las provincias. "Un Consejo va a definir cuáles son los libros que serán parte del plan. La idea es promover a los nuevos escritores de cada una de las provincias", señaló el funcionario.

Por último, Trotta sostuvo que sus iniciativas buscarán "romper las desigualdades con las que llegan los niños a las escuelas" y anticipó que podría volver el plan Conectar Igualdad o alguno similar. "Hay que garantizar el acceso a las nuevas tecnologías de los estudiantes y eso incluye el acceso a netbooks. Hay que cumplir las leyes sancionadas por el Congreso y dar prioridad a la inversión educativa. Las escuelas no están exentas del derrumbe económico que se vivió en el último tiempo", cerró Trotta.

