Suarez deroga las modificaciones de la Ley 7722

El gobernador Rodolfo Suarez deroga los cambios en Ley 7722. Tras la reunión que mantuvo con los intendentes en Casa de Gobierno, el mandatario pedirá oficialmente a la Legislatura que se reviertan las modificaciones. El lunes lo tratarán en ambas cámaras.

En base al diálogo y la escucha de todos los sectores de la sociedad, anuncio la presentación del proyecto de ley para la derogación de la ley 9209. pic.twitter.com/5tBN76BfPB — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) December 28, 2019

"Después de haber escuchado a los intendentes decidí enviar la derogación de la ley 9209 y el restablecimiento de la ley 7722 en toda la provincia, eso tiene que ver que si bien esta ley es legal no tiene la legitimidad del pueblo. No dimensionamos esto y como gobernador asumo toda la responsabilidad que tenga que asumir. Lo hizo con el convencimiento que la matriz productiva de Mendoza tiene que tener un cambio, pero también dije que tiene que ser legítima y la del pueblo no está. Nosotros escuchamos", señaló el gobernador.

Además, confirmó que el lunes primero lo tratará la Cámara de Senadores y luego la Cámara de Diputados para que se restablezca todo a la ley 7722, es decir, dejar sin vigencia la ley 9209. "Solicito al pueblo mendocino que cesen los cortes y las protestas que no tiene razón de ser. Este es un Gobierno que escucha", indicó.

"La máxima responsabilidad es que tengamos un fin de año en paz", aseguró y agregó que los cambios los hizo "con el convencimiento de que es la forma de mejorar la matriz productiva de la provincia".

Nada me hace más feliz en este momento que la sabia decisión tomada hoy por el Gobernador @rodysuarez

Espero, de corazón, que traiga a los mendocinos la paz que necesitamos. — Mario Abed (@MarioAbedok) December 28, 2019

El encuentro con los jefes comunales se produjo en medio de las tensiones generadas por la reforma de la Ley 7722 y luego de otros encuentros de la mesa del diálogo que habilitó el propio mandatario este jueves, para tratar esa norma, previo a su reglamentación.

En base a dos condiciones una bajo estrictos controles, bajo licencia social, evidentemente esta no existe en Mendoza. Lo dijimos en campaña, este Gobierno iba a ser de puertas abiertas para escuchar a todos los mendocinos. Después de

Finalmente el gobernador enviará la derogación de la 9209 a la legislatura #La7722nosetoca — Gustavo Majstruk (@GustavoMajstruk) December 27, 2019

Como el lunes el gobernador ya reglamentó la ley 9209 (así salió tras modificaciones), se necesita realizar un nuevo proyecto de ley por parte del Ejecutivo para derogarla.

Somos un gobierno de diálogo y nos interesamos en la construcción colectiva. El gobernador @rodysuarez, escuchando a los mendocinos, ha decidido derogar la ley 9209. Para eso, sesionaremos el lunes. https://t.co/m12FgRS4wP — Andres Peti Lombardi (@petilombardi) December 28, 2019

Este jueves, en conferencia de prensa, Suarez salió a indicar que iba a suspender la reglamentación pero esto no conformó a los vecinos autoconvocados que salieron a las calles en una multitudinaria marcha en varios puntos de la provincia para reclamar por la derogación, que finalmente se realizará el lunes.