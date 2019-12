Autoconvocados le dejaron a Suarez sus condiciones para dialogar

Este jueves, el gobernador Rodolfo Suarez, dio una conferencia de prensa donde anunció que suspenderá la reglamentación de la ley 9209 que modificó la ley 7722 la que establecía prohibiciones del uso de sustancias químicas en la explotación minera. Además, señaló que iba a llamar al diálogo a todas las partes.

Ayer por la tarde, se reunieron miembros de diferentes cleros y posteriormente ex reinas de la Vendimia. Este viernes, asistieron a Casa de Gobierno vecinos autoconvocados que le leyeron al mandatario una serie de condiciones para el diálogo que surgieron en las asambleas populares.

"Luego de convocar al diálogo, el gobernador recibió a Vecinos Autoconvocados y referentes de la antiminería de San Carlos. Sin posibilidad de intercambio, sin apertura para escuchar propuesta alguna, plantearon distintos puntos condicionantes, rechazaron el diálogo y se retiraron", comunicó el Ejecutivo desde su cuenta oficial de Twitter.

Luego de convocar al diálogo, el Gobernador recibió a Vecinos Autoconvocados y referentes de la antiminería de San Carlos. Sin posibilidad de intercambio, sin apertura para escuchar propuesta alguna, plantearon distintos puntos condicionantes, rechazaron el diálogo y se retiraron pic.twitter.com/JGXjcTlwV3 — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) December 27, 2019

Mientras que los vecinos, publicaron los videos del momento que leyeron las condiciones que surgieron del mandato popular:

Vamos a mostrar la verdad, ya que sólo el gobierno dice lo que le conviene. https://t.co/5LsnJDMiHV pic.twitter.com/HlCDm9Z2yS — Cin uD83DuDC9A uD83DuDCA6uD83DuDCA6 (@cin_alfaro) December 27, 2019

La nota que le dejaron al gobernador:

Venimos a establecer condiciones irrenunciables para dialogar porque no queremos otra operación de prensa diciendo que no estamos dispuestos.

1 - No hay diálogo y no salimos de la calle con la ley 9209 vigente. Devuelvan la 7722. Deroguen la 9209.

2 - No hay diálogo en mesas separadas por sectores y cerradas de la comunidad. Todos y públicamente.

3 - Basta de decir que solo algunos sectores o solo el Valle de Uco se opone. Eso es mentira. Deben reconocer públicamente que en la provincia entera, incluido Malargüe silenciado, hay oposición.

4 - No hau inicio de diálogo si no hay un reconocimiento público de los antecedentes. La 7722 es la ley más debatida en la provincia. 16 años de debate. Basta de decir que "vamos a iniciar un debate serio", es una falta de respeto absoluta a miles de mendocinos.

5 - No hay diálogo en una mesa donde participen personajes que nos han engañado, insultado, denigrado, manipulado, etc. Emilio Guiñazú y Humberto Mingorance no pueden estar en ninguna mesa. Pedimos su renuncia.

6 - No hay diálogo de apuro. Es una vergüenza y una falta de respeto que planteen esta mesa con horas de improvisación. Es una burla a toda la sociedad mendocina. No es en serio.

Exigimos también seguridad y paz social. No más represión. Los hacemos responsables de cualquier problema y de la integridad física de los manifestantes.

Es una vergüenza que llame a esta mesa por seguridad o preocupación porque sus hijos no pueden salir a la calle tranquilos, cuando tiene a miles de mendocinos en la calle, con sus hijos. Sin nuestra ley 7722, no hay diálogo.