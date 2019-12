El intendente de La Paz dijo que Suarez necesita caja de las mineras

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, dialogó con MDZ Radio y aseguró que el gobernador Rodolfo Suarez se encuentra "en un momento delicado". El jefe comunal ratificó que no habrá festejos vendimiales en su municipio salvo que se derogue la ley que modifica la 7722. Pero al mismo tiempo, aseveró que el motivo por el que Suarez impulsa la minería es porque "necesita caja" para hacer frente al endeudamiento que dejó el gobierno de Alfredo Cornejo. Al ser consultado sobre la actitud de los legisladores del PJ que votaron a favor de la reforma, los justificó diciendo que "propusieron modificaciones".

"Creo que Suarez se encuentra en un momento delicado. Me parece alguien sincero que está preocupado por la provincia pero ha heredado una provincia endeudada y el gobernador necesita caja. Si no necesitara caja no estaría atrás de la explotación minera", subrayó.

Más allá de las críticas y el pedido de derogación a la ley 9209, Ubieta dijo que trabajará "codo a codo con el gobernador para buscar alternativas para solucionar los problemas de Mendoza".

Ubieta también explicó por qué motivo decidió suspender los festejos vendimiales en su municipio. "Es un momento complicado para hacer cualquier tipo de festejo" manifestó y agregó que las fiestas de la Vendimia son fiestas del agua. "Estoy cumpliendo los deseos de la gente de La Paz que le ha dicho no a la minería. Obviamente es doloroso pero creo que no se puede gobernar de espaldas al pueblo", esgrimió.

El intendente reconoció que no existen posibles emprendimientos mineros en La Paz pero subrayó que su municipio es el más seco de la provincia. "En La Paz no tenemos minería pero no tenemos agua. Hace 45 años hicieron el dique Carrizal y condenaron a La Paz a ser el departamento más seco de la provincia. No queremos que eso le ocurra al resto de la provincia".

Incluso, fue un paso más allá y le pidió a los ambientalistas que también se preocupen por lo que pasa en su departamento donde aún con la vigencia de la 7722 el agua no llega. "A La Paz no llega el agua directamente. Ningún ambientalista se preocupó por el agua de La Paz y es algo que alguna vez me gustaría que se ponga en consideración. Hace 45 años hicieron El Carrizal y Santa Rosa y La Paz nos quedamos sin río. Nuestros productores están endeudados con Irrigación. El agua se pierde, se derrocha. Hay muchas cosas para discutir, más allá de lo que uno crea", adhirió.

Por otro lado, Ubieta intentó distanciar al peronismo de la reforma de la 7722. Más allá de que los legisladores del PJ votaron a favor de la nueva ley, para Ubieta es lógico que ahora pidan la derogación de la ley que ellos mismos sancionaron. "Votaron a favor pero con enmiendas para restringir la explotación minera y que solo sea posible en Malargüe que es el único lugar donde hay consenso", argumentó.

"Yo no le recrimino a nadie a su postura. A los legisladores los votaron para que decidan. A mi no me votaron para eso sino para conducir La Paz", finalizó.