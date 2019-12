Suarez habló de los cambios de la 7722: "No la voy a reglamentar"

El Gobernador Rodolfo Suarez brindó una conferencia de prensa en el cuarto piso de la Casa de Gobierno donde, rodeado de varios funcionarios, se manifestó sobre las modificaciones a la ley 7722 y aseguró que no va a reglamentar la nueva ley (9.209) hasta que no haya consenso social luego de un diálogo entre todos los sectores. De esta manera, la ley aprobada la semana pasada no entrará en vigencia por ahora.

"Vamos a convocar al diálogo y pedimos que den un debate genuino".

"Es muy fácil inculcar el miedo y la confusión en la sociedad", dijo el mandatario provincial en relación a las diversas campañas contra la modificación de la ley en redes sociales, aunque también mencionó a algunas organizaciones, como el Arzobispado, del que dijo que "está haciendo una defensa del agua pero sin ningún fundamento".

Acompañado del vicegobernador Mario Abed, Suarez comenzó hablando de las protestas que han tenido lugar en distintos puntos de la provincia y denunció que tanto él como funcionarios de su gobierno están "recibiendo hostigamientos y amenazas por parte de algunos sectores muy violentos".

Foto: Alf Ponce

La decisión de no reglamentar la ley hasta que se produzca un diálogo entre todas las partes interesadas fue argumentada por el gobernador en que "si bien se trata de una decisión legal, tiene que ser legítima y esa característica se la da el pueblo mendocino".

"Hemos recibido amenazas de muerte. Nuestros hijos no pueden salir a la calle por esta situación. Han instalado la falacia de que la contaminación sería automática si se avanza con la minería. Estamos haciendo esto porque tenemos la convicción de que es lo mejor para Mendoza. Pedimos que no se mienta y que se hable con datos reales", sostuvo Suarez.

Además, Suarez recordó que la propuesta para realizar los proyectos mineros que son fuertemente cuestionados por gran parte de los mendocinos fue manifestada por él "durante toda la campaña, en cada acto político y en cada debate".

Finalmente confió que de no llegar a un acuerdo tras el diálogo propuesto, contempla la posibilidad de convocar a un plebiscito para tomar la decisión final. "Existe la posibilidad de realizar una consulta popular, obligatoria y vinculante", aseveró el gobernador, pero aclaró que espera no llegar hasta ese punto.

"Podemos generar más de 50.000 puestos de trabajo sin afectar ninguna cuenca de río. No se va a avanzar en ningún lugar donde no haya consenso social", aseguró el gobernador.

Y completó: "Reconozco que esto ha tomado otra dimensión. El miedo ha calado en la sociedad y muchos que me han votado me manifestaron sus temores. Han mentido mucho y han logrado instalar el miedo en la sociedad".