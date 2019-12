No hubo mensaje navideño del gobernador Suarez

View this post on Instagram

La nueva tecnologu00eda incorporada al Laboratorio de Toxicologu00eda del Cuerpo Mu00e9dico Forense y Criminalu00edstico consta de un Cromatu00f3grafo de avanzada. Este instrumental permitiru00e1 identificar distintos tipos de sustancias tanto en muestras biolu00f3gicas como en diferentes elementos no biolu00f3gicos a peritar, relacionados con el suceso o hecho criminal que se investiga. No hay ningu00fan otro ministerio pu00fablico en el pau00eds que tengau00a0un aparato de este rango, lo que nos pone a la cabeza en tecnologu00eda forense y nos permitiru00e1 colaborar con otras provincias. #MendozaGobierno #GobiernoDeDiu00e1logo