La marcha antiminera recorrió la Ruta 40 y llegó al Gran Mendoza

Vecinos y ambientalistas comenzaron esta mañana una marcha en el departamento de San Carlos hacia Mendoza, en protesta por las reformas a la Ley 7.722 aprobada por los legisladores mendocinos el viernes, que habilitó la actividad minera con el uso de sustancias químicas. Desde bien temprano comenzaron a caminar desde el Valle de Uco y en la noche de este domingo, la caravana ya había arribado al departamento de Luján de Cuyo, tras caminar más de 80 kilómetros. Algunos pasajes de la marcha:

#Impresionante #movilización en #Mendoza! Toda la provincia de pié en defensa de su bien más preciado que es el Agua!



Las autoridades deben escuchar al pueblo movilizado: derogar la Ley 7722 "Defensora del Agua" es una condena al futuro de Mendoza. #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia pic.twitter.com/03OpPYSu0R — Alcira Argumedo (@AlciraArgumedo) December 22, 2019

#AHORA #Mendoza



Continúa la caravana en defensa del agua y la vida en Mendoza.



La columna pasa por Tunuyán dónde se suman miles de personas a repudiar la modificación de la Ley 7722 que permite el uso de cianuro y otros elementos en la explotación megaminera. pic.twitter.com/BpBpZgUV4n — ANRed #25Años (@Red__Accion) December 22, 2019

El presidente del Partido Justicialista de Mendoza, Guillermo Carmona, por Twitter le pidió al gobernador que no promulgue la ley. "Ante la amplia y creciente expresión popular en contra de la sanción de la reforma de la ley 7722 por usted impulsada, le solicito gobernador Suárez que la misma no sea promulgada", escribió Carmona. Sin embargo luego difundió un comunicado para aclarar que su postura fue personal y que no era atribuible a todo el espacio, ya que la iniciativa tiene el aval del presidente Alberto Fernández.

En forma simultánea también se dieron manifestaciones y hasta cortes de ruta en otras zonas de la provincia, como Potrerillos.

El Pueblo de Potrerillos se manifiesta en la ruta contra la modificación de la ley 7722. Vamos Potre!!! Fuerzas!!! https://t.co/mwwk1SVUFD — Carlos Arenas (@ArenasCarlosRod) December 22, 2019

También en Lavalle, donde este lunes la Asamblea por el Agua Gura de Huanacache, vecinos autoconvocados y organizaciones sociales del departamento, comenzarán a juntarse en distintos puntos de ese departamento para realizar una gran movilización hacia la Casa de Gobierno.

Por otra parte, el ex intendente de San Carlos y actual diputado provincial Jorge Difonso, confirmó que esa comuna irá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones que se le realizaron a la ley.



El viernes, senadores y diputados mendocinos aprobaron por amplia mayoría la modificación a la ley 7.722, que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras.



El proyecto original presentado por el gobierno provincial contó con la incorporación de modificaciones pedidas por el Partido Justicialista.



La modificación dio origen durante toda la semana pasada a protestas que incluyeron cortes de rutas nacionales y provinciales.