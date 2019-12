Cómo votaron los legisladores mendocinos la Ley de Emergencia económica

La votación del megaproyecto de emergencia económica que envió el Gobierno al Congreso y se convirtió en ley este sábado no arrojó grandes sorpresas entre los legisladores mendocinos.

En la Cámara de Diputados, los legisladores del Frente de Todos (Marisa Uceda, Alejandro Bermejo y Omar Félix) votaron afirmativamente tanto en general como en particular, acompañando todo el articulado de la norma, tal como se preveía.

Los diputados peronistas tuvieron un aliado particular: José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal). El referente de Protectora y aliado de Consenso Federal también votó afirmativamente en general y particular, aunque planteó algunas modificaciones a algunos artículos que fueron aceptadas por el oficialismo. En particular, Ramón solicitó la excepción del impuesto del 30% del "dólar turista" para viajes cortos a países “fronterizos” en caso de que la cancelación de la operación sea en pesos.

La decisión de Ramón generó duras críticas en el interbloque de Juntos por el Cambio. La diputada Jimena Latorre lo cruzó en Twitter por votar a favor de "todos los artículos del oficialismo, incluso aquellos en los que planteaba reformas".

Mas allá de las diferencias es respetable la coherencia y mantener las convicciones aun encontradas... aunque no todos puedan decir lo mismo! @JoseLuisRamonOk el defensor de los usuarios voto la intervención de los entes de control y todos los arts. del oficialismo! uD83EuDD37uD83CuDFFC??? — Jimena Latorre (@JimehLatorre) December 20, 2019

Voto afirmativo hasta los artículos en los que el Dipu Show Man pedía a los gritos reformas! — Jimena Latorre (@JimehLatorre) December 20, 2019

En cuanto a los legisladores mendocinos del interbloque de Juntos por el Cambio (Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Jimena Latorre, Claudia Najul, Luis Petri y Federico Zamarbide) votaron en contra de la ley tanto en general como en particular, oponiéndose a cada artículo de la norma. Cornejo ya había anticipado en las horas previas que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo le parecía "invotable del primero al último artículo".

La particularidad es que a la hora de votar artículo por artículo los legisladores se ausentaron por momentos a raíz de las necesidades propias de la maratónica jornada, que culminó bien entrada la madrugada del viernes.

En el Senado tampoco se registraron sorpresas y prevaleció el respeto a la postura partidaria. La senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, realizó una encendida defensa del proyecto y votó afirmativamente tanto en general como en particular, acompañando todo el articulado de la norma.

Esta madrugrada, luego de más de 11 hs de debate, aprobamos en el @SenadoArgentina la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.



El Presidente @alferdez ya cuenta con las herramientas para ordenar la economía y poner la Argentina de pie.#ArgentinaEsSolidaria uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83EuDD1DuD83CuDFFC pic.twitter.com/DJ2WjvQ8bc — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) December 21, 2019

Los senadores mendocinos de Juntos por el Cambio, Julio Cobos y Pamela Verasay, adoptaron la misma actitud que los diputados liderados por Cornejo y votaron negativamente la norma tanto en particular como en general. Durante la sesión, Cobos propuso congelar las jubilaciones especiales y el oficialismo se comprometió a "analizar la situación" este lunes.

Nuestra propuesta para congelar las asignaciones previsionales de los ex-funcionarios establecida en la ley N° 24.018, por el tiempo que dura la emergencia para jubilados y pensionados. pic.twitter.com/IzYXUTFFc7 — Julio Cobos (@juliocobos) December 20, 2019

Cabe destacar que en Diputados la ley de emergencia se aprobó con 134 votos positivos y 110 votos negativos, mientras que en el Senado la votación terminó 41 a 23 a favor de la aprobación de la norma.