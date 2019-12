Milei se burló de la diputada chilena Camila Vallejo

El economista liberal Javier Milei se encuentra de visita en Chile y estuvo de invitado en varios programas de radio y televisión donde discutió con periodistas y conductores a partir de su particular estilo.

En uno de los programas de radio en los que estuvo, el economista criticó duramente a la diputada comunista Camila Vallejo, de quien se burló y dijo que "no sabe nada de economía".

"Camila Vallejo ha dicho que lo importante es atacar la desigualdad y no que la gente salga de la pobreza porque el problema está en la extrema riqueza", leyó el conductor del programa radial al que estaba invitado Milei, y éste rápidamente contestó: "Si los comunistas y socialistas supieran de economía, no serían ni comunistas ni socialistas", generando risas en todos los invitados al programa.

[VIDEO] Javier Milei responde a Dip. Comunista Camila Vallejo por aseveración que principal problema sería la desigualdad y no la extrema pobreza: "Lo primero que hay que entender es que si los Comunistas y Socialistas supieran de economía, no serían ni Comunistas ni Socialistas" pic.twitter.com/ieoiWSuEsi — Actualidad Chile (@ActualidadChil1) December 18, 2019

Más tarde, el economista liberal fue invitado a un programa de TVN en el que criticó duramente el estallido social que se vive en Chile y defendió el modelo económico del vecino país. "Mi opinión es muy favorable hacia el modelo chileno. Hay que recordar que con Allende (presidente socialista) Chile era el segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití. Tenían una inflación estrafalaria y más del 50% de pobreza. Con este modelo la inflación es del 2% anual y la pobreza es de sólo 8%", explicó.

Javier Gerardo Milei (@JMilei), siempre poniendo PRIMERO LOS DATOS pic.twitter.com/ZIEacLAoIl — Boris Barrera (@borisbarrera) December 19, 2019

"El hecho que retornara Michelle Bachelet al poder con los indicadores económicos que mostraba el primer gobierno de Sebastián Piñera muestra que había un problema de índole cultural. Ese problema cultural de empezar a abrazar las banderas socialistas no solo que permitió el regreso al poder de Bachelet, sino que además se avanzó en un conjunto de reformas que hizo que Chile, séptimo en el índice de libertad económica, cayera al número dieciocho", indicó Milei.

Y agregó: "Cuando empiezas a ver un conjunto de reformas estructurales que tienden a más socialismo y a alejarse de la libertad económica, aquellos que tienen que invertir no invierten y se empiezan a ir, y se comienza a mermar el crecimiento porque el ritmo al cual crece la población queda desalineado con el ritmo con el que se acumula capital. En ese contexto, la economía comienza a languidecer y si no encaras con fuerza las reformas y te muestras temeroso frente a esa situación, lo más probable es que no se avance. Entonces, se empiezan a generar tensiones sociales porque esas expectativas que se tenían volcadas sobre la evolución futura no se materializan y, ahí, el cambio cultural y el discurso de la izquierda te empieza a dinamitar las bases de un modelo que ha sido plenamente exitoso".

Por último, Milei criticó a Piñera por ceder ante el avance de la izquierda e impulsar varias reformas para combatir la desigualdad en el vecino país. "Creo que Sebastián Piñera abdicó, no debería haber retrocedido un ápice, no debería haber negociado un centímetro. No le puedes ceder a la izquierda nada porque cada espacio que le cedas lo va a tomar y te va a volver a atacar, pero desde una posición más ventajosa para ellos y mucho peor para vos", cerró Milei.