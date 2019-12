El bloque de Ramón aclaró su postura frente a la emergencia

El interbloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados consiguió ayer en plenario de comisiones las firmas necesarias para emitir el dictamen de mayoría del proyecto de ley de Solidaridad Social, que será debatido hoy por el plenario del cuerpo. Al respecto, el interbloque que conduce el mendocino José Luis Ramón, Unidad Federal para el Desarrollo, emitió un comunicado en el que aclara que está de acuerdo con la necesidad de debatir la emergencia económica, pero con algunas acotaciones. Además de oponerse a algunos puntos, esgrime que en otros -como jubilación y retenciones- hay desinformación que confunde a la población.

"No podemos negar que la situación es crítica y todos aquellos que tenemos responsabilidad política debemos aportar a una solución. Esto justifica y nos obliga a pensar en medidas extremas y fuertes, pero sin olvidarnos de la República, del federalismo y de los errores de nuestra historia", señala el comunicado y agrega que el bloque de Unidad Federal "viene a trabajar y no a jugar con el quórum, como lo vienen haciendo Cambiemos y el kirchnerismo".

"Vamos a dar la discusión para el pueblo de nuestras provincias y no en el pasillo. Estos proyectos tienen excesos que necesitamos corregir sin dudas", adhiere. "De ninguna manera vamos a apoyar el artículo 5 del proyecto que intenta concentrar las concesiones de luz y gas nuevamente en el Estado Nacional, y peor aún, que busca que todas las provincias de Argentina, tengan que subsidiar a la provincia de Buenos Aires y a CABA. Necesitamos concesiones provinciales", pone como ejemplo.

Al mismo tiempo, agrega que "Unidad Federal tampoco va a permitir que una emergencia se extienda por tanto tiempo; un año de gestión de los recursos públicos sin control y de todas estas delegaciones, es demasiado tiempo señores". Pero el espacio de Ramón también dedica varios párrafos a justificar su apoyo a otros ejes del proyecto: jubilación y "retenciones".

"Nosotros no apoyamos la reforma jubilatoria del gobierno anterior. Vamos a discutir la que termine proponiendo el poder Ejecutivo actual y en ese caso veremos qué fórmula es la más conveniente para los jubilados. Pero que nadie se trague el cuento de que acá se les viene a bajar las jubilaciones a nadie. Únicamente se suspende la fórmula que impuso el gobierno anterior, y se da un plazo al Ejecutivo para que realice una propuesta a este Congreso", remarcan los ocho diputados del interbloque.

"El proyecto no fija retenciones del 33%, de ninguna manera, sino que postula lo que el código aduanero hace, que es ponerle un techo a las retenciones dispuestas por el Ejecutivo.Podemos discutir si esto no es un espaldarazo a las retenciones, pero no podemos mentir diciendo que se fijan retenciones. Se pone un techo que hoy en día no existe y que si este proyecto no se aprueba, va a seguir sin existir", aclaran sobre ese otro punto.