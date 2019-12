Ilardo dedicó un elogio a Suarez y criticó con dureza a Cornejo

Luego de participar de la reunión de comisiones para evaluar la reforma de la ley 7722, el senador provincial Lucas Ilardo habló con MDZ Radio y no solo se refirió a la modificación de esa norma, sino que también destacó un gesto del gobernador Rodolfo Suarez a nivel nacional. En concreto, criticó la postura de Alfredo Cornejo de salir a criticar el proyecto de Alberto Fernández denominado "Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva" y festejó la intervención de Suarez.

"Cornejo ayer estuvo haciendo un berrinche o mamarracho a nivel nacional y hoy se retractó por la intermediación de Suarez. Eso lo celebro", dijo Ilardo. En concreto, había expresado que era un proyecto "invotable" y desde Juntos por el Cambio se negaron a dar quorum al tratamiento. Para descomprimir la situación, Suarez y otros dos gobernadores de la UCR salieron a pedir institucionalidad y le solicitaron a los diputados de Cambiemos que al menos den quorum para que puedan jurar los nuevos diputados del peronismo.

"La verdad es que el gobernador Suarez desde que asumió ha manifestado su voluntad de diálogo y lo está intentando hacer. Es la antítesis de Cornejo. Espero que siga de esta manera aun si no hay acuerdos. El diálogo no se debe perder nunca", expresó Ilardo y volvió a cargar contra el exgobernador. "Cornejo no es una persona de diálogo, es una persona autoritaria. En este caso quiso imponer su autoritarismo a nivel nacional, atropellar a los gobernadores y la institucionalidad del presidente. Se encontró con racionalidad política de los gobernadores radicales y debió retroceder. Como en otros tantos casos", subrayó.

Pero además, dijo que si Cornejo no sabía de la decisión de su interbloque de no dar quorum es porque "a la hora de la reunión de su bloque estaba en un canal de televisión". "Evidentemente tiene más interés en construir un proyecto personal o su imagen personal en lugar de trabajar por los intereses del país", sentenció.

Sin embargo, toda la virulencia de Ilardo hacia Cornejo se transforma en elogios a la hora de hablar del gobernador Rodolfo Suarez. "Suarez ha manifestado voluntad de diálogo y doy fe de que lo ha intentado hacer", sostuvo y también destacó actitudes del vicegobernador Mario Abed.

Justamente, diálogo es la palabra que destacó Ilardo para referirse a la reforma de la ley 7722 que se está trabajando en la Legislatura provincial. Seguimos en el diálogo intentando trabajar para discutir la mejor ley posible. La posición del peronismo fue muy clara el día lunes para dar a conocer cuáles son los límites que trazamos. El PJ es el principal partido de la oposición y tiene la obligación de poner límites", manifestó.

Específicamente, desde el Partido Justicialista pusieron cuatro condiciones básicas para que avance la modificación de la 7722. Las mismas son el consenso social, el control ambiental, la redistribución de la renta con una empresa minera provincial y la creación de una Agencia de Minería con representación de la oposición. "Esos fueron los aportes y el radicalismo los está evaluando. Algunos los acepta y en otros hay dudas. Estamos a la espera de la redacción final", reconoció el senador kirchnerista.

Los elogios para Abed llegaron cuando se le consultó sobre la situación de tensión que se vivió ayer en la Legislatura, donde algunos ambientalistas bloquearon la salida de la Casa de las Leyes e impidieron la salida de los legisladores. "La verdad es que ayer hubo momentos desafortunados. Se agredió a persona de las cámaras y a un empleado administrativo que trabaja desde hace muchos años le rompieron la camisa. Hubo legisladoras que se descompensaron y personas que no pudo salir a hacer trámites con sus hijos", lamentó Ilardo.

Pero al mismo tiempo, destacó que así como hubo un grupo que se expresó de forma "desafortunada" celebró la manifestación pacífica del resto de los ambientalistas presentes. "También celebro la decisión del vicegobernador Mario Abed de evitar que interviniera la policía. Estuve en comunicación permanente con el y creo que su decisión fue correcta, por lo que lo reconozco públicamente", remarcó el legislador.

Por último, dijo que la minería es un tema transversal para la sociedad y que encuentra voces a favor y en contra dentro de la ciudadanía. "Esa población está representada en la Legislatura y por eso allí también hay opiniones a favores y en contra", admitió. En este sentido, dijo que si bien se intentó marcar una postura oficial del PJ, cada legislador puede votar según sus convicciones pero con responsabilidad. "Es fácil decir 'no por que no' pero el peronismo es el principal partido de la oposición y debemos ser responsables, serios y con propuestas concretas. No hay que repetir eslogans y decir 'no porque no'", concluyó.