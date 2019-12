El interbloque de Ramón puede ser la llave que necesita Alberto en el Congreso

Con la calculadora en la mano, el Frente de Todos está intentando conseguir el número de diputados suficientes como para dar quorum a la sesión extraordinaria convocada para tratar la emergencia económica o "Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva". Desde Juntos por el Cambio adelantaron que no ingresarán al recinto y eso podría derrumbar las intenciones de Alberto Fernández de aprobar rápidamente ese paquete de medidas. Sin embargo, el PJ está intentando convencer a todos sus aliados para conseguir el número necesario para poder sesionar. Entre los posibles aliados se destaca el interbloque de 8 diputados que lidera José Luis Ramón.

El diputado mendocino de Protectora es el presidente del bloque Unidad Federal para el Desarrollo, un espacio cercano al massismo en el que se convergieron los tres diputados que fueron electos en listas del PRO pero que decidieron dejar Juntos por el Cambio.

Si bien el oficialismo podría contar en el futuro con el número suficiente como para tener quorum, aún no han jurado los diputados que ocuparán los lugares que dejaron vacantes los diputados que fueron convocados por el presidente para formar parte de su gabinete. Ese es el caso, por ejemplo de Juan Cabandié, Felipe Solá, Luana Volnovich y Agustín Rossi, entre otros.

Por eso, sin el apoyo del interbloque de Ramón parece imposible que esta semana se trate en Diputados el paquete de medidas que incluye, entre otras cosas, el impuesto al dólar ahorro.

Desde Juntos por el Cambio decidieron por unanimidad no acompañar el tratamiento y uno de los que salió a argumentar la decisión fue el exgobernador y actual diputado nacional Alfredo Cornejo. "Ajuste que duele. Jubilados, clase media, sector productivo y ahorristas. No es por ahí. Este proyecto es invotable", manifestó en su cuenta de Twitter. "No es la solución manotear el bolsillo de los jubilados ni las facultades extraordinarias. Podrían haber empezado mejor", agregó.